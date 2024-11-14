5 членів команди "Довбуша" загинули на війні, 7 зникли безвісти, 70 служать у ЗСУ (відео)

Члени команди картини "Довбуш", як і більшість українців, стали на захист нашої держави. За словами режисера Олеся Саніна, на фронті загинули п'ятеро людей, які брали участь у створенні стрічки про гуцульських опришків.

На фронті, захищаючи нашу Батьківщину, загинули члени команди фільму "Довбуш". Про це український режисер, лауреат Державної премії імені Олександра Довженка Олесь Санін розповів на сьомому міжнародному форумі Центральної та Східної Європи Via Carpatia-2024, який 11-13 листопада відбувся в Києві.

Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато діячів культури стали на захист нашої Батьківщини. Вони служать у лавах ЗСУ в різних бригадах і підрозділах. На жаль, на війні загинули члени команди фільму "Довбуш".

Дивитися: 21:04

"Якщо говорити про кінокоманду фільму "Довбуш", то п'ятеро загинули, семеро зникли безвісти, 70 зараз служать у лавах Збройних сил України та Сил оборони, включно з акторами, каскадерами, кінотехніками, художниками, операторами", — розповів режисер.

Зокрема, оператор картини Сергій Михальчук служить у ЗСУ, в розвідці, і зараз перебуває на лінії зіткнення в Курській області. Двоє акторів фільму — у 68-й єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша. Санін також розповів, що частина команди — жінки — виїхали за кордон зі своїми дітьми і зараз працюють за фахом у "суміжних кіноіндустріях".

Хоча прем'єра відбулася 24 серпня 2023 року Олесь Санін із командою досі активно займається просуванням популярної картини.

Про що фільм "Довбуш"

Українська історична стрічка режисера Олеся Саніна розповідає про життя найвідомішого ватажка повстанців у Карпатах. Сюжет картини розгортається у XVIII столітті в період правління польської шляхти в Україні навколо двох братів — Івана та Олекси Довбушів. Через жорстокість правителів вони з групою гуцулів тікають у гори і стають опришками (опришки — учасники українського селянського повстанського руху в Галичині, Закарпатті, Буковині — ред.) Зрештою Олекса стає ватажком опришків у боротьбі за волю, а Іван — опришком. Шляхта робить усе можливе, щоб знищити героя.

Картина отримала масу позитивних відгуків: як з боку кінокритиків, так і від імені глядачів. Стрічка з бюджетом 120 мільйонів гривень стала однією з найдорожчих в історії українського кінематографа.

Члени команди фільму "Довбуш"

Фільм режисера Олеся Саніна зібрав багатьох чудових акторів. Ролі у стрічці виконали: Сергій Стрельников, Олексій Гнатковський, Дар'я Плахтій, Олег Шульга, Роман Ясиновський, Агата Бузек, Матеуш Косьцюкевич, Даніель Ольбрихський, Єжи Шейбаль, Лузер Тверскі, Олександр Мавріц та інші. Оператором-постановником картини став Сергій Михальчук, художницями з костюмів — Гала Отенко і Марія Керо, постановниками трюків — Руслан Горілий, Петро і Павло Жируни, Петро Тріско. Зйомки проходили в різних локаціях України: у Карпатах, у Львові, Дрогобичі, Тернопільській області та Києві.

Де дивитися фільм

Історична пригодницька стрічка про героїзм гуцульських опришків уже була показана на екранах кінотеатрів не лише України, а й Європи. Стрічка зібрала мільйони глядачів і здобула шалений успіх, тож тепер кожен охочий зможе переглянути її вдома онлайн, наприклад, на YouTube-каналі, Sweet.tv або Netflix.

Нагадаємо, 2 вересня 2023 року Фокус писав про те, як глядачі сприйняли український фільм "Довбуш".