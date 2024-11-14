5 членов команды "Довбуша" погибли на войне, 7 пропали без вести, 70 служат в ВСУ (видео)

Члены команды картины "Довбуш", как и большинство украинцев, стали на защиту нашего государства. По словам режиссера Олеся Санина, на фронте погибли пять человек, которые принимали участие в создании ленты о гуцульских опрышках.

На фронте, защищая нашу Родину, погибли члены команды фильма "Довбуш". Об этом украинский режиссер, лауреат Государственной премии имени Александра Довженко Олесь Санин рассказал на седьмом международном форуме Центральной и Восточной Европы Via Carpatia-2024, который 11-13 ноября состоялся в Киеве.

Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину многие деятели культуры стали на защиту нашей Родины. Они служат в рядах ВСУ в различных бригадах и подразделениях. К сожалению, на войне погибли члены команды фильма "Довбуш".

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"Если говорить о кинокоманде фильма "Довбуш", то пятеро погибли, семеро пропали без вести, 70 сейчас служат в рядах Вооруженных сил Украины и Сил обороны, включая актеров, каскадеров, кинотехников, художников, операторов", — рассказал режиссер.

В частности, оператор картины Сергей Михальчук служит в ВСУ, в разведке, и сейчас находится на линии соприкосновения в Курской области. Двое актеров фильма — в 68-й егерской бригаде им. Олексы Довбуша. Санин, также рассказал, что часть команды — женщины — выехали за границу со своими детьми и сейчас работают по специальности в "смежных киноиндустриях".

Хотя премьера состоялась 24 августа 2023 года Олесь Санин с командой до сих пор активно занимается продвижением популярной картины.

О чем фильм "Довбуш"

Украинская историческая лента режиссера Олеся Санина рассказывает о жизни самого известного предводителя повстанцев в Карпатах. Сюжет картины разворачивается в XVIII веке в период правления польской шляхты в Украине вокруг двух братьев — Ивана и Олексы Довбушей. Из-за жестокости правителей они с группой гуцулов убегают в горы и становятся опрышками (опрышки — участники украинского крестьянского повстанческого движения в Галичине, Закарпатье, Буковине — ред.) В конце концов Олекса становится предводителем повстанцев в борьбе за свободу, а Иван — разбойником. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить героя.

Картина получила массу положительных отзывов: как со стороны кинокритиков, так и от имени зрителей. Лента с бюджетом 120 миллионов гривен стала одной из самых дорогих в истории украинского кинематографа.

Члены команды фильма "Довбуш"

Фильм режиссера Олеся Санина собрал многих замечательных актеров. Роли в ленте исполнили: Сергей Стрельников, Алексей Гнатковский, Дарья Плахтий, Олег Шульга, Роман Ясиновский, Агата Бузек, Матеуш Косьцюкевич, Даниэль Ольбрыхский, Ежи Шейбаль, Лузер Тверски, Александр Мавриц и другие. Оператором-постановщиком картины стал Сергей Михальчук, художницами по костюмам — Гала Отенко и Мария Керо, постановщиками трюков — Руслан Горилый, Петр и Павел Жируны, Петр Триско. Съемки проходили в разных локациях Украины: в Карпатах, во Львове, Дрогобыче, Тернопольской области и Киеве.

Где смотреть фильм

Историческая приключенческая лента о героизме гуцульских опрышков уже был показана на экранах кинотеатров не только Украины, но и Европы. Лента собрала миллионы зрителей и получила огромный успех, и теперь каждый желающий сможет посмотреть ее дома онлайн, например на YouTube-канале, Sweet.tv или Netflix.

Напомним, 2 сентября 2023 года Фокус писал о том, как зрители восприняли украинский фильм "Довбуш".