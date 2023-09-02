Криминальные разборки гуцулов в пейзажах Карпат: как зрители приняли украинский блокбастер "Довбуш"

Уже 10 дней в прокате идет долгожданный украинский блокбастер "Довбуш", созданный режиссером "Поводыря" — Олесем Саниным. Фокус собрал мнения критиков и зрителей на самую дорогую и масштабную картину в истории отечественного кинематографа.

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Создатели украинского блокбастера "Довбуш" приурочили старт проката ко Дню независимости Украины — 24 августа. Но промо-тур картины режиссера Олеся Санина ("Поводырь") начался раньше — 19 августа: "Довбуш" открыл Одесский кинофестиваль в Черновцах, 20 августа его презентовали в Ивано-Франковске.

Трейлер фильма "Довбуш"

История создания фильма "Довбуш"

Украинский блокбастер "Довбуш" можно отнести к украинским "ждунам" от кино: его съемки стартовали еще в 2018 году. Но релиз уже созданной картины неоднократно переносили: сначала по причине ковидного карантина, позже — из-за полномасштабного вторжения РФ. Фильм ожидал встречи со зрителем несколько лет. Впрочем, некоторые критики считают, что именно сейчас, в ходе войны с РФ фильм приобрел максимальную актуальность, ведь, по сути, нынешняя история во многом повторяет события 18-го века.

Кадр из фильма "Довбуш"

Стоит отметить, что "Довбуш" — самый дорогой и масштабный фильм за всю историю украинского кинематографа. Его бюджет составил около 120 млн грн (более 3 млн долларов), 65 млн из которых было предоставлено Государственным агентством Украины по вопросам кино. Для съемок было сшито более 1000 костюмов, над которыми работало более 3000 костюмеров, а количество людей, одновременно задействованных в съемочном процессе — около 600 человек.

Впрочем, есть вероятность, что потраченные на фильм деньги и усилия окупятся в прокате: по результатам первого прокатного уикенда фильм "Довбуш" собрал более 8,7 млн. грн., а количество проданных билетов составило 59,8 тыс. грн. Для сравнения, один из предыдущих прокатных украинских хитов картина "Люксембург, Люксембург" за первые выходные собрала 5,59 млн гривен, а мультфильм "Мавка". Лесная песня" — около 25 млн. грн. Кроме того, режиссер Санин отметил, что украинский фильм уже купили более 20 стран, а в семи из них — странах Балтии, Германии, Словакии, Южной Корее и Израиле, 23−24 августа состоялся старт проката.

Кадр из фильма "Довбуш"

По словам представителя пресс-службы Kinomania, Светланы Хомич, исторический экшн стал самым популярным фильмом недели в каталоге дистрибьютора. После "Довбуша" следующим по интересу и востребованности в каталоге стал американский фильм о супергероях "Синий Жук", который собрал кассу 2,1 млн грн

Оценка картины на IMDb сейчас 8,1 баллов из 10, оценки пользователей ресурса kino-teatr.ua — 9 из 10.

Кадр из фильма "Довбуш"

О чем фильм "Довбуш"

Сюжет картины разворачивается в Карпатах XVIII века вокруг двух братьев — Ивана и Олексы Довбушев, чьих родителей убивает польское войско (события развиваются в период правления польской шляхты). Из-за жестокости правителей группа гуцулов бежит в горы и становится опрышками (еще это движение называли львовцами — участники украинского крестьянского повстанческого движения в Галичине, Закарпатье, Буковине против польской шляхты, молдавских бояр, венгерских феодалов, впоследствии — также против австрийской администрации, в период с XVI – первая половина XIX века).

Так происходит и с двумя братьями — Иваном и Олексой Довбушами. После бегства между братьями возникает конфликт — Олекса хочет мести за родителей и справедливости для своего угнетенного народа, а Иван стремится к денежной наживе. В итоге Олекса становится предводителем повстанцев в борьбе за свободу, а Иван — разбойником.

Кадр из фильма "Довбуш"

Отзывы кинокритиков

Картина "Довбуш" получила массу отзывов: как со стороны кинокритиков, так и от лица зрителей. Можно сказать, что фильм в общем и целом понравился: большинство сходится на том, что это кинособытие достойно большого внимания и отмечают его масштабы. Но и без критики не обошлось.

"Довбуш — кино уникальное как минимум потому, что чего-то столь масштабного в Украине за время независимости никогда не снимали" — считает кинокритик Кирилл Пищиков в своей рецензии для vikna.tv. С другой стороны критик считает героя Олексы Довбуша не целостным и лишенным предыстории, если не говорить об исторической подоплеке персонажа, а считывать его характер, мотивацию и действия исключительно из сценария фильма. Зато брат Олексы — Иван, по мнению Пищикова, представлен объемнее и глубже. Словом, несмотря на масштабность проекта, кинокритик отмечает недостатки сценария. "Но в целом Довбуш — это кино, которое интересно смотреть по меньшей мере из-за крутых костюмов, шикарных декораций и захватывающих горных пейзажей", — резюмирует критик.

С другой стороны кинокритики ресурса kinovar отмечают отсутствие чувства восторга, несмотря на то, что "бюджет был израсходован на качественный продакшн. Костюмы, оружие, доспехи, дома и замки, натурные съемки в разное время суток, много локаций, сцены с массовкой – неизвестно, когда мы увидим такой масштаб в следующий раз, ведь подобные деньги выделят еще не скоро". Игра актеров и работа сценаристов, также вызвала одобрение авторов, однако их оценка составляет 50/50. Для объяснения своей позиции авторы киноресурса приводят пример предыдущей ленты режиссера Санина — "Поводырь", в которой они отмечают применение некоторых приемов режиссера Гая Ричи, которые используются хаотично и часто не в полной мере. Такой же недостаток кинокритики отметили и в "Довбуше". "Режиссер пытается выдерживать стиль, но иногда трудно избавиться от ощущения, что на самом деле Санину хочется снимать разборки криминального Лондона или Лос-Анджелеса" — считают кинокритики.

В свою очередь, авторы международного ресурса root-nation считают, что "фильм получился зрелищным, насыщенным и красочным. Он сочетает в себе волшебные пейзажи Карпат, невероятные и детально проработанные костюмы персонажей, на которых хотелось смотреть постоянно, "фирменный" гуцульский говор и чисто украинский юмор, атмосферные декорации, передающие дух времени, и, конечно, прекрасно подобранный актерский состав. Эпические сражения, которыми усеян почти весь фильм, просто потрясающие".

Автор youtube ресурса Виталий Гордиенко, который рассказал, что создатели отважились выпустить в прокат фильм, именно в символичный 33-й День независимости Украины, несмотря на тот факт, что количество кинотеатров в стране сократилось в три раза.

"Посмотрев фильм, я отметил, насколько здорово, что картины вышла именно сейчас, ведь до начала полномасштабного вторжения многие могли бы обвинить фильм в слишком патетической тематике, а зрители не могли принимать слова героев близко к сердцу. Однако готов отметить, что актерский ансамбль фильма накрутил слишком много лишнего пафоса. Сергей Стрельников (Олекса Довбуш) идеально соответствует образу героя и весь фильм пытается соответствовать своему героическому образу, постоянно бросая взгляды исподлобья, говорит, повышая голос и меcтами это too much. Как и актер Алексей Гладковский (Иван Довбуш), для которого роль в "Довбуше" — дебютная в большом кино. Он перестарался с желанием придать харизмы своему персонажу", — считает критик.

Отзывы зрителей на фильм "Довбуш"

Многие зрители отметили несовершенства картины и озвучивали свое неудовольствие в комментариях китноресурсов и на форумах.

"С детьми туда лучше не ходить – там много резни. А что касается польского языка, то это удивительно… Потому что в кинотеатре моего города польский язык переводили озвучкой, а не субтитрами".

"Вместо украинского фильма польский с субтитрами, самый дорогой фильм без перевода".

"Почему со всеми украинскими фильмами так тяжело".

Однако, подавляющее большинство отзывов зрителей, все-таки носят позитивный характер.

"Я увидела действительно качественное украинское кино. Съемка и сюжет на высоком уровне. Исторические факты о Довбуше и легенды о нем я заранее прочла в интернете. И фильм после этого меня не разочаровал, а наоборот! Он удачно соединил и сплел исторические факты из жизни самого Олексы, показал легенды о нем и их истоках, а также художественно заполнил белые пятна в истории этого персонажа. Сам сценарий сделан так, чтобы показать не только историю одного человека, а все движение опрышков и его причины".

"Великолепный фильм! Очень понравилось! Сюжет, игра – все на высоком уровне. А какие живописные украинские Карпаты! Свиржский замок, Львов…"

"Наконец-то в Украине начали снимать такие современные фильмы! Игра актеров прекрасна, снят супер, фильм с сердцем!"

"Фильм крутой. Неожиданно. Я начинаю гордиться украинским кино!", — пишут пользователи ресурса kino-teatr.ua.

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