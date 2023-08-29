Асока против Империи: темная сторона снова сильна — что показали в новом сериале "Звездных войн"

Disney представил первые две серии нового сериала "Асока" по вселенной "Звездных войн". Сезон посвящен борьбе единственной ученицы Энакина Скайуокера с армией адмирала Трауна, последнего последователя императора Палпатина. Почему "Асока" стала новым прорывом и какого джедая в сериале сыграла украинка — в обзоре Фокуса.

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Безликие сериалы "Звездных войн"

После относительного провала 9-й части "Звездных войн" и "Хана Соло" и успеха первого "Мандалорца" Disney зациклило. Боязнь неудач и наличие одного проверенного сюжета заставило снимать и снимать однотипные сезоны.

Уже второй "Мандалорец" полностью растерял сюжет из-за бессмысленного следования по локациям. Располневший и неторопливый Бобба Фетт в своей "Книге" мало напоминал безжалостного охотника за головами. А "Оби Ван" с возрожденным Дартом Вейдером (казалось бы!) вообще поразил какой-то примитивностью сюжета.

Во всем этом проскочил один бодрый "Андор". Которого вновь сменил цельнометаллический "Мандалорец-3", вновь эксплуатирующий Грогу, но совершенно лишивший его сюжетной линии. Ведь если кто помнит, сериал начинался с великой тайны сродни задачам Индианы Джонса — найти родину "маленького Йоды". Но в третьем сезоне десятки бронированных мандалорцев искали свою родину, долго и занудно уговаривая друг друга — кто же первым посетит планету.

Поэтому от "Асоки" ожидалась очередная эксплуатация известных персонажей в невнятных мотивациях. Но, к счастью, мы, кажется, ошиблись! "Асока" с первых серий дала самое важное — интересную историю и мощных антагонистов. Похоже, после серии безликих сериалов у Disney снова получилось.

Адмирал Траун: хороший злодей — гарантированный успех

По сюжету бывший джедай и падаван Энакина Скайуокера Асока Тано разыскивает своего друга повстанца Эзру и адмирала Трауна, которые вместе пропали в гиперпространстве во время одного из сражений со старой Империей.

Флот гранд-адмирала Трауна — самая большая армия Империи времен Палпатина, которая может неожиданно вернуться из глубин космоса и нанести поражение новой Республике.

Иванна Сахно играет джедая-падавана Шин Хати, которая перешла на темную сторону силы

Синекожего адмирала играет Ларс Миккельсен (президент России Петров в "Карточном домике", старший брат Мадса Миккельсена) — выглядит достаточно угрожающе. Главное, чтобы не повторился "пшик" с надуванием Мофф Гидеона в "Мандалорце". Сколь бы хорошим ни был актер Джанкарло Эспозито — то, как его армию сливали в каждом сезоне "Мандалоца", выглядело не только примитивно, но и несколько обидно для актера такого уровня.

Однако в "Асоке" нам сразу насыпают антагонистов от души: есть мощный джедай-предатель Бэйлан Сколл, его ученица Шин Хати и некто в маске со световым мечом инквизиторов. Эта троица уже в первых двух сериях дает хороших пинков и Асоке, и ее союзницам — Сабин и Синдулле. Что все-таки предвещает упорную и большую битву в конце.

Кстати, джедая-ученицу Шин Хати играет украинка, выросшая в Киеве, 25-летняя Иванна Сахно. Она родилась в семье режиссера Галины Кувивчак-Сахно и оператора Анатолия Сахно ("Поймать Кайдаша"). Ее героиня — холодная классическая блондинка — типаж Шарлиз Терон или другой украинки Кэтрин Винник. Много драк, световых мечей, мало сомнений.

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"Асока" — куда идут "Звездные войны"

Первые серии "Асоки" — это веселая смесь поисков карты а-ля Индиана Джонс (или Лара Крофт?). Старые храмы. Удалые битвы на световых мечах. Действие на разных многих планетах (может быть, даже дадут отдохнуть Татуину?). Темный джедай с учеником, светлый джедай и его падаван. Местами просто казалось, что смотришь новую интерпретацию "Эпизод 1. Скрытая угроза".

Disney представил первые две серии нового сериала "Асока" по вселенной "Звездных войн"

В общем, можно смело констатировать, что "Асока" очень близка к классическим фильмам саги. Что может пойти не так? Все.

Прежде всего, истории "Звездных войн" не хотят взрослеть. Продюсеры и режиссеры не хотят усложнять сюжеты, повышать возрастные ограничения. То, чего хочет старшая аудитория фанатов, которые начали смотреть ЗВ в 1980-х. Эти и так посмотрят — думают сценаристы. Задача — привлечь новых юных фанатов.

Поэтому, чтобы не травмировать юных зумеров, когда красивую героиню насквозь (!) протыкают световым мечом — она выживает. Дивное диво — удивился бы Дарт Вейдер из ранних эпизодов. Кстати, это, кажется, уже не первый случай в многочисленных новосериалах от Disney, когда световой меч — не окончательный приговор. Так же, как в 9-м эпизоде саги выяснилось, что принцесса Лея прекрасно выживает в вакууме космоса.

Конечно, "Звездные войны" всегда были сказкой. Но они всегда тяготели в сторону фантастики. Сейчас ЗВ медленно поворачиваются в сторону комиксов. Вот где опасность.

Ну и, конечно, очень не хочется, чтобы Трауна слили на изи. Впрочем, ожидается, что у "Асоки" будет минимум два сезона, так что интригу сберегут. А потом, есть слухи, — запустят кроссовер с "Мандалорцем". К вопросу о комиксах.

Но на сегодняшний день "Асока" — топ во вселенной "Звездных войн".

Что подтверждают оценки ведущих мировых сайтов: IMDb: 8.40, Rotten Tomatoes — 89% свежести дают критики и 81% — зрители.

Такое мы смотрим!