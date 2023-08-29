Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Культура

Асока против Империи: темная сторона снова сильна — что показали в новом сериале "Звездных войн"

сериал асока, асока тано, звездные войны
Фото: Кадр из фильма | Асока Тано получила свой проект и своего злодея

Disney представил первые две серии нового сериала "Асока" по вселенной "Звездных войн". Сезон посвящен борьбе единственной ученицы Энакина Скайуокера с армией адмирала Трауна, последнего последователя императора Палпатина. Почему "Асока" стала новым прорывом и какого джедая в сериале сыграла украинка — в обзоре Фокуса.

Related video

Безликие сериалы "Звездных войн"

После относительного провала 9-й части "Звездных войн" и "Хана Соло" и успеха первого "Мандалорца" Disney зациклило. Боязнь неудач и наличие одного проверенного сюжета заставило снимать и снимать однотипные сезоны.

Уже второй "Мандалорец" полностью растерял сюжет из-за бессмысленного следования по локациям. Располневший и неторопливый Бобба Фетт в своей "Книге" мало напоминал безжалостного охотника за головами. А "Оби Ван" с возрожденным Дартом Вейдером (казалось бы!) вообще поразил какой-то примитивностью сюжета.

Во всем этом проскочил один бодрый "Андор". Которого вновь сменил цельнометаллический "Мандалорец-3", вновь эксплуатирующий Грогу, но совершенно лишивший его сюжетной линии. Ведь если кто помнит, сериал начинался с великой тайны сродни задачам Индианы Джонса — найти родину "маленького Йоды". Но в третьем сезоне десятки бронированных мандалорцев искали свою родину, долго и занудно уговаривая друг друга — кто же первым посетит планету.

Поэтому от "Асоки" ожидалась очередная эксплуатация известных персонажей в невнятных мотивациях. Но, к счастью, мы, кажется, ошиблись! "Асока" с первых серий дала самое важное — интересную историю и мощных антагонистов. Похоже, после серии безликих сериалов у Disney снова получилось.

Адмирал Траун: хороший злодей — гарантированный успех

По сюжету бывший джедай и падаван Энакина Скайуокера Асока Тано разыскивает своего друга повстанца Эзру и адмирала Трауна, которые вместе пропали в гиперпространстве во время одного из сражений со старой Империей.

Флот гранд-адмирала Трауна — самая большая армия Империи времен Палпатина, которая может неожиданно вернуться из глубин космоса и нанести поражение новой Республике.

Иванна Сахно играет джедая-падавана Шин Хати, которая перешла на темную сторону силы

Синекожего адмирала играет Ларс Миккельсен (президент России Петров в "Карточном домике", старший брат Мадса Миккельсена) — выглядит достаточно угрожающе. Главное, чтобы не повторился "пшик" с надуванием Мофф Гидеона в "Мандалорце". Сколь бы хорошим ни был актер Джанкарло Эспозито — то, как его армию сливали в каждом сезоне "Мандалоца", выглядело не только примитивно, но и несколько обидно для актера такого уровня.

Однако в "Асоке" нам сразу насыпают антагонистов от души: есть мощный джедай-предатель Бэйлан Сколл, его ученица Шин Хати и некто в маске со световым мечом инквизиторов. Эта троица уже в первых двух сериях дает хороших пинков и Асоке, и ее союзницам — Сабин и Синдулле. Что все-таки предвещает упорную и большую битву в конце.

Кстати, джедая-ученицу Шин Хати играет украинка, выросшая в Киеве, 25-летняя Иванна Сахно. Она родилась в семье режиссера Галины Кувивчак-Сахно и оператора Анатолия Сахно ("Поймать Кайдаша"). Ее героиня — холодная классическая блондинка — типаж Шарлиз Терон или другой украинки Кэтрин Винник. Много драк, световых мечей, мало сомнений.

Важно
"Экстраполяции" Греты Тунберг: О чем новый фантастический сериал про защиту климата и экотерроризм
"Экстраполяции" Греты Тунберг: О чем новый фантастический сериал про защиту климата и экотерроризм

"Асока" — куда идут "Звездные войны"

Первые серии "Асоки" — это веселая смесь поисков карты а-ля Индиана Джонс (или Лара Крофт?). Старые храмы. Удалые битвы на световых мечах. Действие на разных многих планетах (может быть, даже дадут отдохнуть Татуину?). Темный джедай с учеником, светлый джедай и его падаван. Местами просто казалось, что смотришь новую интерпретацию "Эпизод 1. Скрытая угроза".

сериал Асока, Асока Тано, Асока, Звездные войны, адмирал Траун, Иванна Сахно, звездные войны главные герои, звездные войны франшиза, звездные войны новый фильм, звездные войны, продолжение Fullscreen
Disney представил первые две серии нового сериала "Асока" по вселенной "Звездных войн"

В общем, можно смело констатировать, что "Асока" очень близка к классическим фильмам саги. Что может пойти не так? Все.

Прежде всего, истории "Звездных войн" не хотят взрослеть. Продюсеры и режиссеры не хотят усложнять сюжеты, повышать возрастные ограничения. То, чего хочет старшая аудитория фанатов, которые начали смотреть ЗВ в 1980-х. Эти и так посмотрят — думают сценаристы. Задача — привлечь новых юных фанатов.

Поэтому, чтобы не травмировать юных зумеров, когда красивую героиню насквозь (!) протыкают световым мечом — она выживает. Дивное диво — удивился бы Дарт Вейдер из ранних эпизодов. Кстати, это, кажется, уже не первый случай в многочисленных новосериалах от Disney, когда световой меч — не окончательный приговор. Так же, как в 9-м эпизоде саги выяснилось, что принцесса Лея прекрасно выживает в вакууме космоса.

Конечно, "Звездные войны" всегда были сказкой. Но они всегда тяготели в сторону фантастики. Сейчас ЗВ медленно поворачиваются в сторону комиксов. Вот где опасность.

Ну и, конечно, очень не хочется, чтобы Трауна слили на изи. Впрочем, ожидается, что у "Асоки" будет минимум два сезона, так что интригу сберегут. А потом, есть слухи, — запустят кроссовер с "Мандалорцем". К вопросу о комиксах.

Но на сегодняшний день "Асока" — топ во вселенной "Звездных войн".

Что подтверждают оценки ведущих мировых сайтов: IMDb: 8.40, Rotten Tomatoes — 89% свежести дают критики и 81% — зрители.

Такое мы смотрим!