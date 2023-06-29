"Экстраполяции" Греты Тунберг: О чем новый фантастический сериал про защиту климата и эко терроризм

Засуха, жара, смог, кислород на продажу. Apple TV выпустила фантастический сериал "Экстраполяции", где вместе с десятком звездных актеров показывает, к чему докатится планета через 33 года. Фокус разбирался, что хорошо и плохо в сериале, который снят в модном жанре о защите климата — climate fiction.

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Актерский состав "Экстраполяции" – сплошной ТОП: Кит Харингтон, Мерил Стрип, Марион Котийяр, Сиенна Миллер, Эдвард Нортон, Тоби Магуайр, Форест Уитакер, Эйса Гонсалес, Индира Варма, Джадд Херш. Казалось бы – что может пойти не так? Но оценки IMDb: 6.1 и Rotten Tomatoes от 45% до 57% говорят, что зрители не в восторге.

Это легко объяснимо – авторы сняли не экшен боевик, а проблемную ленту – ее нужно думать. С ней нужно спорить. Думать о своих вариантах. Такое кино не для поп-корна.

Нет, нам конечно подкидывают веселых данных о будущем: в 2047-м Техас отделился от США, человечество высадилось на Марсе, африканский слон вымер в 2040 году, а белые медведи – в 2043. Но это только фон для серьезных рассуждений, которые я разделил бы на три базовых части.

Первая – климат в чистом виде : жара, засуха, загрязнение – все то, о чем твердит Грета и ее последователи из "Последнего поколения", которые обливают краской картины. Пока что – только краской и только картины.

: жара, засуха, загрязнение – все то, о чем твердит Грета и ее последователи из "Последнего поколения", которые обливают краской картины. Пока что – только краской и только картины. Вторая – экотерроризм. Это уже о том, какой ответ считают адекватным активисты, если мирным путем не получается. Что будут применять в "Последнем поколении", когда поймут, что испорченной картиной добычу угля не прекратить?

Это уже о том, какой ответ считают адекватным активисты, если мирным путем не получается. Что будут применять в "Последнем поколении", когда поймут, что испорченной картиной добычу угля не прекратить? Третья – экономическая. Это уже тенденция – обсуждать, что может прийти на смену деньгам в случае экологической катастрофы. Ответ данный в "Экстраполяциях" вам не понравится. Итак – коротенько о каждом направлении в сериале

Климат: глобальное потепление не остановить

Каждая серия "Экстраполяций" начинается с обозначения уровня потепления в мире. В первой серии, 2037-й год, температура с 2020 – повысилась на 1,55 градуса по Цельсию. К последней серии, к 2070 году рост составил + 2, 59 градусов.

Все печально. В Тель Авиве нет воды, в Гренландии тает самый громадный ледник в мире. Вымирают животные, пожары, смог. Ближе к 2068 году на улицах Мумбаи уже продают не куриные шарики, а порции кислорода. Еда – почти вся из водорослей. Фуагра для избранных — из клонированных гусей.

Прочувствовать гибель привычной среды обитания "Экстраполяции" дают по полной. Экстраполируют, так сказать.

Но находятся и люди, которые успешно зарабатывают на ухудшении климата. Например, бизнесмен, который торопится в Гренландию, чтобы построить дорогой отель на месте растаявшего ледника. Поскольку вся идеология по защите климата пока еще в своей сути социалистична и революционна, то и бизнесмены показаны однозначно с плохой стороны. Этих нехороших капиталистов будут преследовать и наказывать до самого конца сериала. Особенно не повезет герою Кита Харингтона.

Сериал охватил 33 года будущей жизни на Земле

Экотерроризм: диверсии, как шантаж для углеводородного бизнеса

Но, поскольку, наказать бизнесмена по закону очень непросто. Или заставить отказаться от бизнеса, например, по добыче угля, то в ход часто идут средства незаконные, но как говорится, политически необходимые.

В романе "Министерство будущего" (который рекламирует Билл Гейтс) уже рассказывалось, как в недалеком будущем эко террористы будут взрывать самолеты и травить коров, чтобы исключить использование углеводородов как топлива. Ну и коровы чтобы не пукали.

В "Экстраполяциях" богатая защитница климата ставит условие президенту США – или будут приняты решения по остановке выбросов или она со своих самолетов сделает массовый сброс карбоната кальция. Плавающие в атмосфере частицы, с одной стороны, действительно, могут ограничить попадание солнечных лучей на планету. И снизить температуру. В 1991 году после извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах произошел большой выброс пепла, что снизило среднюю температуру на Земле на 0,5 градуса. Так что теория имеет право на жизнь.

Но, с другой стороны, сброс карбоната кальция может полностью уничтожить сельское хозяйство на планете – из-за невозможности следовать циклам посева – сбора урожая. Что и произойдет, и приведет к массовому голоду.

Важно

Взрывать самолеты, стрелять богачей. О чем роман "Министерство будущего", который хвалит Билл Гейтс

Экономика апокалипсиса: зарплата в углеводородных квотах

В общей архитектуре апокалиптического будущего, который рисуют авторы climate fiction большое внимание уделяется финансовой системе будущего. В уже упоминавшемся романе "Министерство будущего" — вводится карбон-койн – электронная валюта, которая привязана к массе углеводных выбросов.

В "Экстраполяциях" идея значительно проще. Зарплату во всем мире будут платить в виде углеродных квот. То есть вы можете использовать эквивалент денег в количестве, которое не превышает оставляемый вами углеродный след. В тратите квоты на свет в квартире, на проезд в авто или на общественном транспорте, или вообще не тратите если идете пешком. Съели стейк – вычтите ущерб от содержания коровы. Иногда будете выбирать – стейк или ехать.

Это будущее пройдет небольшой строкой в сериале. Но это именно та часть, которая заставляет задуматься.

Ведь веселая серия об оцифровке мозга (наступит в 2068-м), в которой комедию разыгрывают муж, жена, любовник жены и официантка) – смотрится легко, но разве такого мы уже мало видели?

Итого – "Экстраполяции" — довольно сложный сериал. Который стоит смотреть, если вас всерьез интересуют проблемы климата и будущего, или вы хотите в них разобраться на уровне выше поп-культуры.

Другой взгляд на то, как будет выглядеть мир, можно прочитать в рецензии на роман "Министерcтво будущего". Книгу рекомендовалb к прочтению Билл Гейтс и Барак Обама, а террористы и угрозы здесь на порядок страшнее, чем в "Экстраполяциях".