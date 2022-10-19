Взрывать самолеты, стрелять богачей. О чем роман "Министерство будущего", который хвалит Билл Гейтс

Модный роман "Министерство будущего" показывает, как изменится мир за 20 лет. Мир, в котором будут защищать экологию всеми возможными способами. Эта утопия о новом мироустройстве, где всех заставят любить природу – мать нашу. После того, как книгу рекомендовал на "летнее чтение" Билл Гейтс – отступать стало некуда. Корреспондент Фокуса прочитал бестселлер Кима Робинсона и немножко раскроет сюжет романа.

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Действие начинается с недалекого будущего – 2024 года и Великой жары в Индии. Из-за невероятной засухи и продолжительной жары выше 40 градусов в одном из городов погибают все жители. Последние горожане спасаются в маленьком озерце в центре, но вода не приносит им спасения. Очень жуткое безысходное начало.

Трагедия становится катализатором дальнейшего развития событий, после Великой жары – уже можно "ради будущего" нарушать законы.

[ + – ] Трагедия Великой жары становится катализатором дальнейшего развития событий

Сам роман Кима Робинсона разделен на множество сюжетных линий. Художественная, с которой и начинается. Исследуется судьба единственного выжившего в жаре. Социальная линия – поведение людей и террористы. Научная линия – несколько ученых пытаются спасти ледники, атмосферу. Экономическая линия – как будет жить мир без углеводородов. Юридическое направление – права будущих поколений (очень интересное направление, которое развивается уже сейчас. Например, можно будет подать иск и запретить генетические эксперименты от имени еще не родившихся людей – как их превентивная защита).

Также автор небольшими главами-вставками учит нас жизни – растолковывая самые популярные теории в развитии мира, которые оправдывают его художественные идеи. Это позволяет переключать мозг, пробираясь через интересный, но довольно длинный прогноз ближнего будущего.

Итак. Будущее.

Слой 1. Социальный. Экотерроризм и спасение мира

Понимая, что Великая жара может повториться, весь мир засуетился. При ООН создано то самое Министерство будущего. Страны мира и богачи сбрасываются на различные спасительные меры. Закрывать загрязняющие предприятия, прекратить добычу угля. Остановить таяние ледников. Выбрасывать в атмосферу мелкую пыль, чтобы снизить температуру на поверхности Земли. (В 1991 году после извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах произошел большой выброс пепла, что снизило среднюю температуру на Земле на 0,5 градуса. Так что тут не только придумка автора, но и реальное обоснование возможности таких действий).

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При этом, конечно, нашлись отдельные граждане, группы граждан и целые тайные организации, которые во имя добра начали войну. Террористы убивали глав корпораций, которые не хотели отказываться от своих производств на угле и нефти. Дроны сотнями атаковали самолеты и корабли, использующие керосин и другое топливо – погибали сотни людей.

Самые "одаренные" начали заражать коров на фермах губкообразной энцефалопатией, которая передавалась людям, поедающим бифштексы. Таким образом все поголовье человеков быстро стало вегетарианцами. А выбросы "коровьего метана" сократились.

Также Министерство будущего в течение всего романа будет бороться за введение карбон-койна. Специальной валюты, которая постепенно вытеснит все другие, а благодаря блокчейну ни один человек уже не сможет утаить, что получил и потратил даже на уровне порции мороженого.

[ + – ] Роман "Министерство будущего" относится к узкому жанру cli-fi (climate fiction) и выполняет большую обучающую работу

Так что в этом направлении роман дает большую пищу для подумать: с какими методами вы согласны, какие кажутся экстремальными. И главное – как мы все недалеки от этого.

Слой 2. Образовательный: Общество 2000 ватт

"Министерство будущего" выполняет и большую обучающую работу. Из него узнаешь некоторые глобальные, но малоизвестные факты.

Пример 1 — из области экологии. Рассказ об Азиатском коричневом облаке, которое покрывает часть Индийского океана, Индии, Пакистана и Китая. Состоит из промышленных выбросов: сажи, сульфатов, минеральной пыли. Кроме вреда атмосфере также снижает солнечное освещение поверхности под ним на 10%.

которое покрывает часть Индийского океана, Индии, Пакистана и Китая. Состоит из промышленных выбросов: сажи, сульфатов, минеральной пыли. Кроме вреда атмосфере также снижает солнечное освещение поверхности под ним на 10%. Пример 2 – общественное движение 2000 ватт. Концепция разработана в 1998 году в Цюрихе. Группа ученых-активистов подсчитала, что если сократить мировое потребление до 2000 ватт в год на человека, то это значительно улучшит экологическую ситуацию. Учитывая, что среднее потребление по Европе в 6 000 ват и 12 000 в США – идти к этому будем долго. Но – концепция существует и, теоретически, в случае глобального катаклизма – готова к применению.

Кстати, 2000 ватт в пересчете на понятное – около 50 кВт в день на человека. Казалось бы, с запасом? Нет. В расчет берутся не только показания вашего электросчетчика, но и учитываются ваши расходы на авто или общественный транспорт в день. Сколько потрачено энергии на багет, который вы купили в магазине, и на забой той самой коровы, бургер из которой вы съели в Маке. В Маке, который также тратит энергию, чтобы вам было светло, тепло и возможно помыть руки. Если разложить эти 50 кВт в день на все – даже в Украине можно в лимит не уложиться.

Пример 3 – экономический. Парадокс Джевонса рассказывает о том, что эффективность использования ресурса не уменьшает его потребление, а увеличивает. Это, по сути, объяснение технического прогресса. Промышленность изобретает технологии, позволяющие более экономно использовать уголь или бензин. Но угля и бензина из-за этого требуется еще больше.

Также в романе описано действие индекса Джини, позволяющего рассчитать неравенство в доходах населения. По некоторым данным – чем выше эта цифра, тем социально несправедливее общество и выше коррупция. А график Килинга покажет, насколько сильно человечество влияет на окружающую среду последние 200 лет.

Полезная книга. В этом отношении.

Слой 3. Утопия. Оправдать запрещенное

Прочитывая абзац за абзацем, постоянно ловишь себя на некой идеалистичности автора. Какие-то в целом социалистические идеи – запретить производство, отобрать деньги у тех, кто загрязняет и отдать тем, кто очищает. И натужная попытка с помощью различных теорий доказать, что это имеет общественное и даже экономическое оправдание.

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А можно расценить роман, как своего рода психологическую подготовку общества к тому, что ради высоких идеалов можно преступать закон. Вот, буквально неделю назад две юные активистки, пытаясь что-то сказать миру, не нашли ничего лучшего, чем попытаться испортить шедевр Ван Гога "Подсолнухи". Не думаю, что уже сейчас правосудие Европы их сильно осудит. Скорее – не осудит. Но почему дальше – преступления не могут быть больше? Билл Гейтс это тоже одобряет?

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Но, возможно, миллиардер и меценат призывает нас просто подумать? Подумать – это, пожалуй, главная миссия "Министерства будущего". Я не хочу, чтобы мне рассказывали, что мне есть – мясо или заменитель из буряка или насекомых. Но я понимаю – без дискуссий не обойдется. И "Министерство будущего" даст возможность определить для себя позицию.

Конечно, если будет скучно – можно читать только про террористов и странную дружбу главных героев. Или только про ученых, которые спасают Антарктиду. Роман действительно многослоен настолько, что, кажется, может зацепить каждого. И если вам интересно, что ждет планету и мир буквально через 10-15 лет, "Министерство будущего" нужно читать.

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