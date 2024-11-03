Дочь Билла Гейтса во второй раз стала мамой (фото)

Ребенок родился на третью годовщину свадьбы своих родителей. Дженнифер Гейтс и Наэль Нассара уже воспитывали годовалую дочь Лейлу.

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Дочь сооснователя Microsoft Билла Гейтса Дженнифер Гейтс родила второго ребенка от своего мужа, египетского наездника Наэля Нассара. Об этом она сообщила в Instagram.

"Представляем Мию, которая родилась на третью годовщину нашей свадьбы. Лучший подарок, о котором мы могли просить", — написала Дженнифер, а также поделилась фотографией новорожденного ребенка, который спит в кроватке в детской комнате, а ее старшая сестра Лейла смотрит на малыша.

Дженнифер и ее избранник поженились 16 октября 2021 года в Вестчестере, штат Нью-Йорк. В марте 2023 года дочь Билла Гейтса родила ему внучку Лейлу.

Пара начала встречаться в январе 2017 года, а через три года Нассар сделал предложение избраннице. В июне 2024 года Дженнифер объявила, что беременна вторым ребенком. Теперь супруги воспитывают двух дочерей.

Внучки Билла Гейтса

28-летняя Дженнифер — старший ребенок Билла Гейтса и его экс-супруги Мелинды. У них также есть 25-летний сын Рори и 22-летняя дочь Фиби.

В мае 2023 года Дженнифер стала врачом. На церемонию вручения диплома приехали ее мать и отец, которые развелись в 2021 после 27 лет брака.

Билл Гейтс с дочерью и экс-супругой

Напомним, голливудская актриса Марго Робби впервые стала мамой.

Также Фокус писал о новом романе младшей дочери Билла Гейтса.