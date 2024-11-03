Дочка Білла Гейтса вдруге стала мамою (фото)

Дитина народилася на третю річницю весілля своїх батьків. Дженніфер Гейтс та Наель Нассара вже виховували однорічну доньку Лейлу.

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Дочка співзасновника Microsoft Білла Гейтса Дженніфер Гейтс народила другу дитину від свого чоловіка, єгипетського наїзника Наеля Нассара. Про це вона повідомила в Instagram.

"Представляємо Мію, яка народилася на третю річницю нашого весілля. Найкращий подарунок, про який ми могли просити", — написала Дженніфер, а також поділилася фотографією новонародженої дитини, яка спить у ліжечку в дитячій кімнаті, а її старша сестра Лейла дивиться на малюка.

Дженніфер і її обранець одружилися 16 жовтня 2021 року у Вестчестері, штат Нью-Йорк. У березні 2023 року донька Білла Гейтса народила йому онуку Лейлу.

Пара почала зустрічатися в січні 2017 року, а через три роки Нассар зробив пропозицію обраниці. У червні 2024 Дженніфер оголосила, що вагітна другою дитиною. Тепер подружжя виховує двох доньок.

Онучки Білла Гейтса

28-річна Дженніфер — старша дитина Білла Гейтса та його ексдружини Мелінди. У них також є 25-річний син Рорі та 22-річна донька Фібі.

У травні 2023 року Дженніфер стала лікаркою. На церемонію вручення диплома приїхали її мати і батько, які розлучилися у 2021 після 27 років шлюбу.

Білл Гейтс з донькою та ексдружиною

Нагадаємо, голлівудська акторка Марго Роббі вперше стала мамою.

Також Фокус писав про новий роман молодшої доньки Білла Гейтса.