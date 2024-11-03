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Стиль життя

Вперше стали батьками: у Марго Роббі та Тома Акерлі народився син, — ЗМІ (фото)

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Фото: Elle | Марго Роббі народила хлопчика (ілюстративне фото)

Родина та друзі авторки Марго Роббі офіційно не повідомили, що акторка стала матір'ю. Джерела журналістів запевнили, що вона народила хлопчика два тижні тому.

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Американсько-австралійська акторка Марго Роббі народила хлопчика. Подія сталась два тижні тому, коли її чоловіка, актора Тома Акерлі, помітили папараці. Папараці спіймали момент, коли актор йшов вулицею, притискаючи до себе пакунок з підгузками. Про деталі життя подружжя Марго Роббі та Тома Акерлі розповіли на порталі Daily Mail.

Журналісти повідомили, що два тижні тому у 34-річної Марго почались пологи. Дитина з'явилась на світ у Лос-Анджелесі і туди, ймовірно, поспішають батьки Тома з Британії, щоб побачити онука. У статті вказано, що пологи стались 17 жовтня, але не уточнюють джерело цієї інформації. Видання наголосило, що родичі та друзі поки що зберігають подію в таємниці.

Марго Роббі, липень 2024, вагітність Fullscreen
Марго Роббі розповіла про вагітність влітку 2024 року
Фото: Daily Mail
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Вагітна Марго Роббі на презентації нового фільму
Фото: Daily Mail

У якості доказу, що пологи вже відбулись, Daily Mail нагадало про інцидент, який стався саме два тижні тому. Як з'ясувалось, папараці зробили фото Тома Акерлі, який йшов вулицею району Веніс-Біч у Лос-Анджерелі. Чоловік тримав в руках пляшку напою та коробку з надписом Coterie. Coterie — американська компанія, яка випускає підгузки, повзунки, пелюшки для новонароджених.

Том Акерлі, чоловік Марго Роббі, дитина, підгузки Fullscreen
Чоловік Марго Роббі несе пакунок з підгузками
Фото: Daily Mail

На сторінках Instagram Марго Роббі та Тома Акерлі немає повідомлень про народження малюка.

Марго Роббі — австралійсько-американська акторка, яку тричі номінували для отримання нагороди "Оскар" Академії кінематографічних мистецтв і наук США. Крім того, їй вручили шість нагород Британської кіноакадемії (BAFTA) та чотири "Золотих глобуси". Найвідоміші блокбастери, в яких вона грала — "Вовк з Уолл-тріт", "Загін самогубців", "Я, Тоня", "Барбі".

Фільм "Барбі", який став найуспішнішим релізом 2023 року, — це фантазійна комедія режисерки Грети Гервіг, у якій головня героїня Барбі у виконанні Марго Роббі залишає казковий світ Бербіленду у пошуках самопізнання. Напарником Роббі був актор Раян Гослінг, який зіграв лялькового Кена.

Зазначимо, у вересні Марго Роббі вийшла на публіку уперше після того, як стало відомо про вагітність акторки. Мета публічної появи — презентація фільм The Sims, який продюсує компанія LuckyChap Productions, заснована подружжям.

Нагадуємо, у липня Марго Роббі розповіла Daily Telegraph, чому раніше не наважувалась народити дитину, зауваживши, що хоче стати багатодітною мамою.