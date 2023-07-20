Дитячий фільм для дорослих. Чому варто подивитися фільм "Барбі"

18 липня відбулася прем'єра довгоочікуваного і одного з найочікуваніших фільмів 2023 року — "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях. Фокус побував на допрем'єрному показі і готовий поділитися яскравими враженнями

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Картина "Барбі" стала однією з найбільш очікуваних (часто з великим нетерпінням) кінострічок 2023 року. Тизери фільму і численні появи Марго Роббі на промо-фотосетах і червоних доріжках фільму в культових образах найулюбленішої ляльки дівчаток всієї планети для багатьох перетворилися на очікування зустрічі з дитинством і зануренням у казковий всесвіт Барбіленд.

Нехай у світі Барбі ні в кого не згинаються руки, дівчата завжди стоять на носочках, з їхніх облич не сходить широка посмішка, у басейнах немає води, а на тарілках — їжі, зате саме ці ляльки навчили всіх дівчаток світу того, що зараз називається "секусалізацією образів" і "гендерною експлуатацією". А ще саме світ Барбі розповів маляткам у різних країнах, починаючи з 1960-х років, що можна бути не тільки красивою домогосподаркою, а ще жінкою-пілотом, юристом, ковбоєм, журналістом, гонщицею, жокеєм. Словом, саме Барбі повідала дівчаткам, що вони можуть стати ким захочуть, коли виростуть.

У цій чарівній грайливій і не завжди смішній комедії Грети Гарвіг, знятій у рожево-пастельних тонах, ми бачимо весь цей правдоподібно відтворений світ із пластику, і нам залишається тільки вигукнути: "це фантастика!", адже це воістину так.

Про що фільм "Барбі"

Аби не спойлерити стрічку, сюжет якої вдалося зберегти в таємниці, попри одну з наймасштабніших промо-кампаній в історії кіно, просто розкажемо, що лялька Барбі (Марго Роббі) вирушає до реального Лос-Анджелеса, чи то пак світу "плоскостопів", зі свого приємного та зрозумілого Барбіленду. У цьому тріпі на Барбі чекають численні пригоди, часом не найприємніші емоції та відкриття. Вона навіть почує від підлітка, що "змушує жінок почуватися погано з дня її винаходу", що неймовірно засмутить найпопулярнішу у світі ляльку.

Героїня Марго Роббі надішле глядачам з екрану об'ємну добірку наймейнстримніших меседжів про гендерну рівність, експлуатацію жіночих образів, сексуалізацію образу жінки з метою маркетингу. Також на плечі Барбі в сучасному прочитанні лягла трансляція жіночих амбіцій про вплив у суспільстві, владу, кар'єрні досягнення, самостійність і багато іншого.

Словом, у фільмі перераховані всі ключові актуальні концепції боротьби жінки за місце під сонцем у сучасному світі. Спостережливий глядач не раз помітить референси до фільму "Блондинка в законі" з Різ Візерспун у головній ролі. Але в "Барбі" все глибше і водночас — більш поверхнево. Ґреті Ґарвіґ вдалося створити цей невловимий плавний перехід з яскравого акценту на форму до фокусу на смислах. І ця ювелірно виконана робота режисерки переконує глядача в серйозності оповіді, незважаючи на всю "цукерковість" і "льодяниковість" фільму.

Не обійшлося в картині без іронії та критики на адресу компанії — виробника ляльки Mattel. Усі популярні кліше про Барбі та її образ застосовані в картині з іронією і користю. Вони доречно включені в контекст і успішно заграють із глядачем, ніби кажучи: "ти ж розумієш, про що я"? І в цей момент ти розумієш, що точно розумієш!

Головні переваги фільму "Барбі"

Чи варто акцентувати на тому, що Марго Роббі — просто ідеальна Барбі? Адже вона неодноразово довела це ще під час промо кампанії фільму. Іноді здається, що ще до прем'єри картини ми вже подивилися цілий сезон серіалу про Барбі, спостерігаючи за численними публікаціями фото і відео, покликаними "розігріти" глядачів.

Натомість милий, іронічний Кен (бойфренд Барбі без геніталій) тримався увесь цей час у тіні й ми навіть встигли про нього забути. Так от — він і виявився справжнім сюрпризом картини! Можна відповідально зав'яїти, що жоден актор останніми роками не отримував можливості так сміливо іронізувати і просто сміятися над своїм персонажем, відкрито і безсовісно отримуючи від цього задоволення.

Разом з тим, Раяну Гослінгу вдалося зробити свого Кена чутливим, милим і по-справжньому сентиментальним хлопцем, місцями дурнуватим і, за його власними словами, "патріархальним". І як йому вдалося вмістити все це в цілісний образ — залишається великою загадкою і найцікавішою інтригою фільму "Барбі". Спостерігати за грою Гослінга — суцільне задоволення.

На окрему увагу заслуговують декорації фільму: всі вони виконані з натяками і відсиланнями до найпопулярніших моделей Барбі в історії існування ляльки.

Раніше Фокус писав рецензію на комедію "Без образ" з Дженніфер Лоуренс у головній ролі.