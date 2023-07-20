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Стиль жизни

Детский фильм для взрослых. Почему стоит посмотреть фильм "Барби"

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Фото: Warner Bros. | Кадр из фильма "Барби"

18 июля состоялся допремьерный показ долгожданного и одного из самых ожидаемых фильмов 2023 года — "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Фокус побывал на допремьерном показе и готов поделиться яркими впечатлениями.

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Картина "Барби" стала одной из самых ожидаемых (часто с большим нетерпением) кинолент 2023 года. Тизеры фильма и многочисленные появления Марго Робби на промо фотосетах и красных дорожках фильма в культовых образах самой любимой куклы девочек всей планеты, для многих превратились в ожидание встречи с детством и погружением в сказочную вселенную Барбиленд.

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Кадр из фильма "Барби"

Пусть в мире Барби ни у кого не сгибаются руки, девушки всегда стоят на носочках, с их лиц не сходит широкая улыбка, в бассейнах нет воды, а на тарелках – еды, зато именно эти куклы научили всех девочек мира тому, что сейчас называется "секусализацией образов" и "гендерной эксплуатацией".

А еще именно мир Барби рассказал малышкам в разных странах, начиная с 1960-х годов, что можно быть не только красивой домохозяйкой, а еще женщиной-пилотом, юристом, ковбоем, журналистом, гонщицей, жокеем. Словом, именно Барби поведала девочкам, что они могут стать кем захотят, когда вырастут.

Трейлер фильма "Барби"

В этой очаровательной игривой и не всегда смешной комедии Греты Гервиг, снятой в розово-пастельных тонах мы видим весь этот правдоподобно воссозданный мир из пластика, и нам остается только воскликнуть: "это фантастика!", ведь это воистину так.

О чем фильм "Барби"

Дабы не спойлерить ленту, сюжет которой удалось сохранить в секрете, несмотря на одну из самых масштабных промо кампаний в истории кино, просто расскажем, что кукла Барби (Марго Робби) отправляется в реальный Лос-Анджелес, или мир "плоскостопов" из своего приятного и понятного Барбиленда.

В этом трипе Барби ожидают многочисленные приключения, порой не самые приятные эмоции и открытия. Она даже услышит от подростка, что "заставляет женщин чувствовать себя плохо со дня ее изобретения", что невероятно огорчит самую популярную в мире куклу.

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Кадр из фильма "Барби"

Героиня Марго Робби отправит зрителям с экрана объемную подборку наиболее мейнстримных месседжей о гендерном равенстве, эксплуатации женских образов, сексуализации образа женщины в целях маркетинга. Также на плечи Барби в современном прочтении легла трансляция женских амбиций о влиянии в обществе, власти, карьерных достижениях, самостоятельности и многом другом.

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Кадр из фильма "Барби"

Словом, в фильме перечислены все ключевые актуальные концепции борьбы женщины за место под солнцем в современном мире. Наблюдательный зритель не раз заметит референсы к фильму "Блондинка в законе" с Риз Уизерспун в главной роли. Но в "Барби" все глубже и одновременно – более поверхностно. Грете Гервиг удалось создать этот неуловимый плавный переход с яркого акцента на форму к фокусу на смыслах. И эта ювелирно выполненная работа режиссера убеждает зрителя в серьезности повествования, несмотря на всю "конфетность" и "леденцовость" фильма.

Не обошлось в картине без иронии и критики в адрес компании – производителя куклы Mattel. Все популярные клише о Барби и ее образе применены в картине с иронией и пользой. Они уместно включены в контекст и успешно заигрывают со зрителем, как бы говоря: "ты же понимаешь, о чем я"? И в этот момент ты понимаешь, что точно понимаешь!

Главные достоинства фильма "Барби"

Стоит ли акцентировать на том, что Марго Робби – просто идеальная Барби? Ведь она неоднократно доказала это еще в ходе промо кампании фильма. Иногда кажется, что еще до премьеры картины мы уже посмотрели целый сезон сериала про Барби, наблюдая за многочисленными публикациями фото и видео, призванными "разогреть" зрителей.

Зато милый, ироничный Кен (бойфренд Барби без гениталий) держался все это время в тени и мы даже успели о нем забыть. Так вот – он и оказался настоящим сюрпризом картины! Можно ответственно заявить, что ни один актер в последние годы не получал возможности так смело иронизировать и просто смеяться над своим персонажем, открыто и бессовестно получая от этого удовольствие.

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Кадр из фильма "Барби"

Вместе с тем, Райану Гослингу удалось сделать своего Кена, чувствительным, милым и по-настоящему сентиментальным парнем, местами глуповатым и, по его собственным словам, "патриархальным". И как ему удалось уместить все это в цельный образ – остается большой загадкой и самой интересной интригой фильма "Барби". Наблюдать за игрой Гослинга – сплошное удовольствие.

Отдельного внимания заслуживают декорации фильма: все они выполнены с намеками и отсылками к самым популярным моделям Барби в истории существования куклы.

Стоит ли смотреть фильм "Барби"

Да, если:

  • Вам нравится мир Барби и вы с детства восторгаетесь и умиляетесь прелестной куклой-блондинкой и ее миром
  • Вы хотите показать детям яркий и захватывающий фильм о куклах
  • Вам нравится Марго Робби

Ранее Фокус писал рецензию на комедию "Без обид" с Дженнифер Лоуренс в главной роли.