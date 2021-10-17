70-річна жінка з індійського штату Гуджарат народила хлопчика

Лікарі попередили пару про те, що вони не можуть мати дитину. Тоді пара вирішила вдатися до репродуктивних технологій.

В Індії 70-річна жінка народила первістка за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Про це повідомляє видання Loop.

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Джівунбен Рабарі і її 75-річний чоловік Мальдхарі, які проживають в селі Кемора індійського штату Гуджарат, всі 45 років спільного життя мріяли про дитину, але всі спроби виявилися марними. Тоді пара вирішила вдатися до репродуктивних технологій, які допомогли літній парі народити сина-первістка.

"Коли вони вперше прийшли до нас, ми сказали, що вони не можуть мати дитину в такому віці, але вони наполягли. Вони сказали, що багато членів їх сім'ї теж до цього вдалися. Це один з найбільш рідкісних випадків, які я коли-небудь бачив ", — сказав лікар Нареш Бханушалі.

Як повідомляє видання, Рабарі не показувала своє посвідчення особи, але запевнила що їй дійсно 70 років. Місцеві ЗМІ також підтвердили її похилий вік.

Раніше Фокус повідомляв про дослідження зростання дітей, народжених після екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Як виявилося, до шестирічного віку зростання у таких дітей перевищує аналогічний показник у дітей, яких зачали природним шляхом, в середньому на 2,6 см.