70-летняя женщина из индийского штата Гуджарат родила мальчика

Врачи предупредили пару о том, что они не могут иметь ребенка. Тогда пара решила прибегнуть к репродуктивным технологиям.

В Индии 70–летняя женщина родила первенца с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщает издание Loop.

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Дживунбен Рабари и ее 75-летний муж Мальдхари, которые проживают в деревне Кемора индийского штата Гуджарат, все 45 лет совместной жизни мечтали о ребенке, но все попытки оказались тщетными. Тогда пара решила прибегнуть к репродуктивным технологиям, которые помогли пожилой паре родить сына-первенца.

"Когда они впервые пришли к нам, мы сказали, что они не могут иметь ребенка в таком возрасте, но они настояли. Они сказали, что многие члены их семьи тоже к этому прибегли. Это один из самых редких случаев, которые я когда-либо видел", — сказал врач Нареш Бханушали.

Как сообщает издание, Рабари не предъявляла свое удостоверение личности, но уверила что ей действительно 70 лет. Местные СМИ также подтвердили ее преклонный возраст.

Ранее Фокус сообщал об исследовании роста детей, рожденных после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Как оказалось, к шестилетнему возрасту рост у таких детей превышает аналогичный показатель у детей, зачатых естественным путем, в среднем на 2,6 см.