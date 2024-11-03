Впервые стали родителями: у Марго Робби и Тома Акерли родился сын, — СМИ (фото)

Семья и друзья автора Марго Робби официально не сообщили, что актриса стала матерью. Источники журналистов заверили, что она родила мальчика две недели назад.

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Американско-австралийская актриса Марго Робби родила мальчика. Событие произошло две недели назад, когда ее мужа, актера Тома Акерли, заметили папарацци. Папарацци поймали момент, когда актер шел по улице, прижимая к себе пакет с подгузниками. О деталях жизни супругов Марго Робби и Тома Акерли рассказали на портале Daily Mail.

Журналисты сообщили, что две недели назад у 34-летней Марго начались роды. Ребенок появился на свет в Лос-Анджелесе и туда, вероятно, спешат родители Тома из Британии, чтобы увидеть внука. В статье указано, что роды произошли 17 октября, но не уточняют источник этой информации. Издание подчеркнуло, что родственники и друзья пока хранят событие в тайне.

Марго Робби рассказала о беременности летом 2024 года Фото: Daily Mail Беременная Марго Робби на презентации нового фильма Фото: Daily Mail

В качестве доказательства, что роды уже состоялись, Daily Mail напомнило об инциденте, который произошел именно две недели назад. Как выяснилось, папарацци сделали фото Тома Акерли, который шел по улице района Венис-Бич в Лос-Анджереле. Мужчина держал в руках бутылку напитка и коробку с надписью Coterie. Coterie — американская компания, которая выпускает подгузники, ползунки, пеленки для новорожденных.

Муж Марго Робби несет пакет с подгузниками Фото: Daily Mail

На страницах Instagram Марго Робби и Тома Акерли нет сообщений о рождении малыша.

Марго Робби — австралийско-американская актриса, которую трижды номинировали для получения награды "Оскар" Академии кинематографических искусств и наук США. Кроме того, ей вручили шесть наград Британской киноакадемии (BAFTA) и четыре "Золотых глобуса". Самые известные блокбастеры, в которых она играла — "Волк с Уолл-трит", "Отряд самоубийц", "Я, Тоня", "Барби".

Фильм "Барби", который стал самым успешным релизом 2023 года, — это фантазийная комедия режиссера Греты Гервиг, в которой главная героиня Барби в исполнении Марго Робби покидает сказочный мир Бербиленда в поисках себя. Напарником Робби был актер Райан Гослинг, который сыграл кукольного Кена.

Отметим, в сентябре Марго Робби вышла на публику впервые после того, как стало известно о беременности актрисы. Цель публичного появления — презентация фильма The Sims, который продюсирует компания LuckyChap Productions, основанная супругами.

Напоминаем, в июле Марго Робби рассказала Daily Telegraph, почему раньше не решалась родить ребенка, отметив, что хочет стать многодетной мамой.