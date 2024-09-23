Беременная впервые Марго Робби вышла в свет (фото)

Марго Робби и Том Акерли впервые станут родителями. Пока пол их будущего ребенка неизвестен.

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34-летняя австралийская актриса Марго Робби, которая ожидает рождения первенца, вышла в свет. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Барби" надела голубое макси-платье, направляясь в клуб The Bird Streets в Западном Голливуде, Калифорния.

К своему образу беременная Марго Робби добавила черное пальто, которое накинула на плечи, и черную сумку в тон. Жена Тома Акерли дополнила свой осенний образ парой черных босоножек на низком каблуке и распустила свои светлые волосы.

Австралийская знаменитость наслаждалась вечером, выйдя без своего мужа, британского продюсера Тома Акерли.

Выход Марго состоялся после того, как она и ее возлюбленный объявили, что снимают фильм The Sims.

Марго Робби

Робби и Акерли продюсируют через свою компанию LuckyChap Productions.

Генеральный менеджер франшизы The Sims Кейт Горман заявила, что они хотят, чтобы этот фильм имел такое же "влияние", как "Барби" в 2023 году.

Картина, в которой Марго сыграла и продюсировала через свою компанию LuckyChap, возглавила национальные (636,2 млн долларов) и мировые (1,445 млрд долларов) чарты кассовых сборов.

Робби и ее избранник познакомились во время работы над фильмом "Французская сюита" в 2013 году. Они начали встречаться в следующем году. Спустя почти два года, в 2016 году, они поженились. Теперь пара ожидает рождения первенца.

Марго Робби и Том Акерли Фото: Getty Images

Напомним, почему Марго Робби раньше не решалась стать мамой.

Также Фокус писал о прогулке Марго Робби и Тома Акерли в Италии.