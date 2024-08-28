Беременную Марго Робби заметили на прогулке с мужем на Сардинии (фото)

Звездная пара держит свои отношения подальше от внимания публики. Марго Робби и Том Акерли поженились в 2016 году.

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Беременную австралийскую актрису Марго Робби 27 августа заметили во время прогулки на итальянском острове Сардиния. Кинозвезда и британский продюсер Том Акерли в ближайшем будущем ожидают появления на свет своего первенца, сообщает Daily Mail.

Пара наслаждается отдыхом на острове в Средиземном море. Марго Робби шла по улице в Порто-Черво, прижимая к себе растущий живот. 34-летняя актриса выглядела невероятно стильно в своем шикарном ансамбле, надев белую расстегнутую рубашку, свободные льняные брюки и черные сандалии. Она дополнила образ черной шляпой от солнца, модными массивными солнцезащитными очками и стильной сумкой через плечо.

Звезда "Барби" выглядела сияющей в какой-то момент Марго сделала короткую передышку, пока муж делал снимки на свой телефон. Тем временем Акерли выглядел элегантно в белой футболке и бежевых шортах чинос и удобных черных сандалиях.

Пара познакомилась во время работы над фильмом "Французская сюита" в 2013 году. Начали встречаться в следующем 2014 году. Через почти два года, в 2016 году, они поженились. Марго и Том и является сопродюсерами ряда проектов, включая Dollface от Hulu, через свою продюсерскую компанию LuckyCap Entertainment. Они работали вместе над несколькими проектами, включая "Я, Тоня", "Хищные птицы" и "Барби".

Ранее, 6 июня, Марго Робби продемонстрировала стильный образ на свидании с мужем. Звездные супруги появились вместе на Манхэттене.