Вагітну Марго Роббі помітили на прогулянці з чоловіком на Сардинії (фото)

Зіркова пара тримає свої стосунки подалі від уваги публіки. Марго Роббі і Том Акерлі одружилися 2016 року.

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Вагітну австралійську акторку Марго Роббі 27 серпня помітили під час прогулянки на італійському острові Сардинія. Кінозірка і британський продюсер Том Акерлі в найближчому майбутньому очікують появи на світ свого первістка, повідомляє Daily Mail.

Пара насолоджується відпочинком на острові в Середземному морі. Марго Роббі йшла вулицею в Порто-Черво, притискаючи до себе живіт, що росте. 34-річна акторка мала неймовірно стильний вигляд у своєму шикарному ансамблі, одягнувши білу розстебнуту сорочку, вільні лляні штани і чорні сандалі. Вона доповнила образ чорним капелюхом від сонця, модними масивними сонцезахисними окулярами і стильною сумкою через плече.

Зірка "Барбі" виглядала сяючою, в якийсь момент Марго зробила короткий перепочинок, поки чоловік робив знімки на свій телефон. Тим часом Акерлі мав елегантний вигляд у білій футболці та бежевих шортах чінос і зручних чорних сандалях.

Пара познайомилася під час роботи над фільмом "Французька сюїта" 2013 року. Почали зустрічатися наступного 2014 року. Через майже два роки, у 2016 році, вони одружилися. Марго і Том є співпродюсерами низки проєктів, включно з Dollface від Hulu, через свою продюсерську компанію LuckyCap Entertainment. Вони працювали разом над кількома проєктами, включно з "Я, Тоня", "Хижі птахи" і "Барбі".

Раніше, 6 червня, Марго Роббі продемонструвала стильний образ на побаченні з чоловіком. Зіркове подружжя з'явилося разом на Мангеттені.