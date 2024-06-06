Марго Роббі продемонструвала стильний образ на побаченні з чоловіком (фото)

Зіркова пара тримає свої стосунки подалі від уваги публіки. Вони одружилися у 2016 році.

Австралійську акторку Марго Роббі помітили на рідкісному побаченні з чоловіком, продюсером Томом Акерлі. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя зʼявилося разом на на Мангеттені. Головна акторка касового фільму "Барбі" обрала для виходу піджак кремового відтінку поверх білої футболки та широких джинсів.

Свій образ Марго доповнила бежевою сумочкою Celine і кепкою поверх своїх світлих пасм.

Тим часом Том Акерлі зʼявився на публіці в чорних вільних штанах і білій футболці, доповнивши літній образ сонцезахисними окулярами.

Марго Роббі та Том Акерлі

Пара познайомилася на зйомках "Французької сюїти" 2013 року, перш ніж одружитися в рідній для Марго Роббі Австралії у 2016 році.

Продюсер та акторка ведуть спільний бізнес та розвивають продюсерську компанію LuckyChap Entertainment.

"Ми заснували нашу продюсерську компанію [LuckyCap Entertainment] разом з нашими найкращими друзями, і це продовжує бути чудовою груповою динамікою. Ми всі справді добре працюємо разом. Мені дуже пощастило", — зізнавалася раніше Роббі.

Марго Роббі

Пара здебільшого тримає свої стосунки подалі від уваги публіки і не виходила разом на червону доріжку до 2017 року, майже цілий рік після весілля.

Нагадаємо, Марго Роббі та Том Акерлі відвідали церемонію BAFTA-2024.

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