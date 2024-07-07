Марго Робби беременна первенцем, — СМИ (фото)

Актриса и продюсер Том Акерли поженились в 2016 году. Пока будущее пополнение в семье они не комментировали.

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34-летняя австралийская актриса Марго Робби спровоцировала слухи о первой беременности. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Барби" садилась в лодку во время прогулки на озере Комо, Италия, со своим мужем, 34-летним британским продюсером Томом Акерли. Марго была одета в укороченную белую футболку, которая обнажала заметно округленный живот, и пару черных брюк.

Знаменитость дополнила свой летний итальянский образ черным блейзером и кремовой кожаной сумкой.

Между тем британский кинопродюсер был в белой рубашке и брюках оттенка хаки.

Марго Робби и Том Акерли

Официально о первой беременности актрисы супруги пока не сообщали. Звездная пара познакомилась в 2013 году, поженилась в 2016 и является сопродюсерами ряда проектов через свою продюсерскую компанию LuckyCap Entertainment. Она выпустила фильмы "Я, Тоня", "Хищные птицы", "Солтберн", "Барби".

Марго и Том познакомились во время работы над фильмом "Французская сюита", где британец был ассистентом режиссера, а Марго играла одну из ролей.

"Мы так долго дружили. Я всегда была влюблена в него, но думала: "О, он никогда меня не полюбит"", — вспоминала начало их отношений Робби.

Марго Робби и Том Акерли Фото: Getty Images

Напомним, Марго Робби заметили на свидании с мужем.

Также Фокус писал о единственной причине ссор Марго Робби и Тома Акерли.