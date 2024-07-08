Беременная Марго Робби всегда хотела много детей: почему она не решалась на это раньше

Накануне стало известно о первой беременности знаменитости. Они с Томом Акерли вскоре станут родителями.

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34-летняя австралийская актриса Марго Робби хотела иметь "много детей", но не хотела, чтобы ее карьера мешала материнству. Разговаривая с Daily Telegraph восемь лет назад, звезда призналась: "Я хочу много детей!"

Накануне стало известно, что Марго ждет своего первого ребенка от мужа Тома Акерли, которому также 34 года.

Однако материнство было на уме Марго годами, как показало архивное интервью 2016 года.

"Ну, возможно, не слишком много. Я выросла в семье из четырех [детей], так что это звучит как хорошая цифра", — признавалась звезда фильма "Барби".

Однако она настаивала тогда, что не спешит рожать детей, поскольку не хочет, чтобы ее семья пострадала от ее кинокарьеры.

Марго Робби и Том Акерли Фото: Getty Images

"Я знаю, что как только у меня будут дети, они станут моим приоритетом, поэтому я хочу заняться семейными делами позже", — говорила она.

Марго и Том поженились в ее родной Австралии в 2016 году. Пара познакомилась во время работы над "Французской сюитой" в 2013 году.

Марго Робби и Том Акерли Фото: Getty Images

Вместе пара создала популярные фильмы, в частности, "Я", "Тоня" и "Перспективная девушка", которые получили награду "Оскар", а также блокбастеры 2023 года "Солтберн" и "Барби" под брендом компании LuckyChap Entertainment.

Напомним, Марго Робби заметили на свидании с мужем.

Также Фокус писал о единственной причине ссор Марго и Тома.