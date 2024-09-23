Вагітна вперше Марго Роббі вийшла у світ (фото)

Марго Роббі та Том Акерлі вперше стануть батьками. Наразі стать їхньої майбутньої дитини невідома.

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34-річна австралійська акторка Марго Роббі, яка очікує на народження первістка, вийшла у світ. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Барбі" одягла блакитну максі-сукню, прямуючи до клубу The Bird Streets у Західному Голлівуді, Каліфорнія.

До свого образу вагітна Марго Роббі додала чорне пальто, яке накинула на плечі, і чорну сумку в тон. Дружина Тома Акерлі доповнила свій осінній образ парою чорних босоніжок на низьких підборах і розпустила своє світле волосся.

Австралійська знаменитість насолоджувалася вечором, вийшовши без свого чоловіка, британського продюсера Тома Акерлі.

Вихід Марго відбувся після того, як вона та її коханий оголосили, що знімають фільм The Sims.

Марго Роббі

Роббі та Акерлі продюсують через свою компанію LuckyChap Productions.

Генеральна менеджерка франшизи The Sims Кейт Горман заявила, що вони хочуть, аби цей фільм мав такий же "вплив", як "Барбі" у 2023 році.

Картина, у якій Марго зіграла і продюсувала через свою компанію LuckyChap, очолила національні (636,2 млн доларів) і світові (1,445 млрд доларів) чарти касових зборів.

Роббі та її обранець познайомилися під час роботи над фільмом "Французька сюїта" 2013 року. Вони почали зустрічатися наступного року. Через майже два роки, у 2016 році, вони одружилися. Тепер пара очікує на народження первістка.

Марго Роббі та Том Акерлі Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому Марго Роббі раніше не наважувалася стати мамою.

Також Фокус писав про прогулянку Марго Роббі та Тома Акерлі в Італії.