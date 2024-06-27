Дочка Білла Гейтса підтвердила свої стосунки: хто став її обранцем (фото)

Дівчина вперше показала спільні фото з коханим. Чутки про їхній роман вперше з'явилися минулого року.

21-річна молодша дочка Білла Гейтса Фібі офіційно підтвердила свої стосунки з 25-річним Артуром Дональдом, старшим онуком легендарного музиканта Пола Маккартні. В онлайн-блозі Nylon вона опублікувала фото, на якому сидить на спині в молодого чоловіка, пише Hello. "Мій хлопець Артур підвіз мене після церемонії", — підписала вона кадр.

Уперше пара з'явилася на публіці з нагоди закінчення Стенфордського університету.

Про роман Фібі та Артура почали говорити ще вісім місяців тому. Уперше закохані потрапили в заголовки газет ще в жовтні 2023 року, коли вона опублікувала в Instagram знімок пари в Парижі.

Деякий час потому молоді люди також були присутні на прем'єрі фільму "Ворожнеча: Капоте проти лебедів", але Фібі тоді відмовилася коментувати свій статус стосунків.

Артур, який закінчив Єльський університет 2021 року за спеціальністю "Історія", є старшим сином фотографині Мері Маккартні та її першого чоловіка, телепродюсера Алістера Дональда. Раніше ходили чутки, що 2018 року він зустрічався з донькою Різ Візерспун і Раяна Філіпа Авою.

Сім'ї нової пари вже підтримують тісні зв'язки одна з одною. Тітка Артура, модельєрка Стелла Маккартні, товаришує з матір'ю Фібі, Мелісою Гейтс.

"Навіть коли я була маленькою, вона надсилала мені різні речі і записочки, і я була так схвильована. Ми справді глибоко пов'язані", — розповідала Фібі, яка отримала ступінь бакалавра наук у галузі біології людини.

До знайомства з онуком учасника The Beatles Фібі мала стосунки з темношкірим однокурсником по Стенфорду Робертом Россом.

Дівчина зізналася, що в мережі часто було багато неправдивої інформації про неї та її рідних.

"Хибні думки і теорії змови про мою сім'ю і мої стосунки з моїм хлопцем. На дворі 2023 рік. Мені набридли меми через міжрасові стосунки", — скаржилася вона.

Фібі — висхідна світська левиця. Вона вже отримувала запрошення на покази Тижнів моди в Нью-Йорку і Парижі, елітні вечірки і зіркові заходи. Дівчина подружилася зі знаменитостями, стала вірусною зіркою соціальних мереж і навіть пройшла стажування в британському Vogue.

Фібі Гейтс — висхідна світська левиця Фото: Getty Images

Білл і Мелінда, батьки Фібі, завжди говорили про те, що вони не допомагатимуть дітям у їхній кар'єрі, і вони самі мають усього досягти.

Раніше Фокус писав, що Білл Гейтс розповів про скромний сніданок мільярдера.