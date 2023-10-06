Використовував дисконтні купони: Білл Гейтс розповів про скромний сніданок мільярдера

Білл Гейтс поділився кумедною історією про ощадливість свого старшого колеги і друга, мільярдера-інвестора Воррена Баффета.

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Співзасновник Microsoft Білл Гейтс і мільярдер Воррен Баффет, якого прозвали "провидцем", є давніми друзями. Під час своєї поїздки в Гонконг (Китай) дует мільярдерів вирішив пообідати в McDonald's. Воррен Баффет взяв на себе оплату їжі та витягнув кілька купонів на знижку з кишені, що викликало здивування у його супутника. Про це пише Benzinga.

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Голова ради директорів і генеральний директор компанії Berkshire Hathaway Воррен Баффетт володіє величезними статками та відомою ощадливістю. Однак остання не спрямована на отримання особистої вигоди. Він віддав мільярди в різні благодійні організації та 2010 року підписав "Присягу дарування", підтвердивши, що 99 % його статків буде спрямовано на благодійні цілі за його життя або після його смерті.

Співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс, один із близьких друзів Баффета, згадав один кумедний випадок у кафе. Під час поїздки в Гонконг дует мільярдерів вирішив пообідати в McDonald's. Тоді Баффет взяв на себе оплату їжі й витягнув кілька купонів на знижку з кишені, що викликало здивування у його супутника.

Білл Гейтс і мільярдер Воррен Баффет, якого прозвали "провидцем" є давніми друзями Фото: Twitter

Попри те, що обидва вони входять до числа найбагатших людей світу, Баффет економить гроші будь-яким способом. Дорогою до офісу він заходить поснідати в McDonald's і бере одну з трьох своїх улюблених страв: дві котлети з сосисками, сосиску, яйце і сир або бекон, яйце і сир. Як і Баффет, Гейтс також полюбляє фастфуд, часто обираючи класичні страви, як-от чизбургери та дієтична кола.

Такий вибір Баффета не обмежується лише їжею. Він живе в будинку, який купив за 31 500 доларів, з 1958 року. Він досі водить "Кадилак" 2014 року випуску, куплений з пошкодженнями від граду. Коли він вирішує, що настав час для нового автомобіля, він продає старий на благодійному аукціоні. Свою ощадливість Баффет сприймає з гордістю.

"Моє життя не може бути щасливішим. Насправді було б гірше, якби в мене було шість або вісім будинків. А так у мене є все, що мені потрібно, і цього достатньо", — сказав він на щорічних зборах акціонерів Berkshire Hathaway у 2014 році.

Воррен Баффет став одним із найбільших благодійників в історії людства. У червні 2010 року оголосив про безоплатну передачу своїх статків, що на той момент становили близько 37 млрд доларів, п'яти благодійним фондам. За даними сайту Wikipedia статки підприємця у 2022 році оцінювалися в 104,4 мільярда доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала джекпот, згадуючи про покійного чоловіка. Вона вибрала номери, що нагадують їй про кохану людину. Переможниця не стала повідомляти, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

Також стало відомо, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.