"Мої гроші знайшлися": чоловікові повернули гаманець, у якому було 10 000 доларів

Неуважний пасажир залишив на вокзалі гаманець із валютою на суму майже 295 тисяч у гривневому еквіваленті.

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Загублений гаманець із грошима, в якому містилося 10 000 доларів, був повернутий вдячному власнику після того, як його знайшли на ізраїльській залізничній станції в понеділок. Про це пише Jewesh Press.

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Співробітники Ізраїльської залізниці повернули вдячному пасажиру залишений на вокзалі гаманець з американською та європейською валютою на суму 10 тисяч доларів (майже 295 тисяч гривень). Його загубив чоловік, який прилетів у міжнародний аеропорт Бен-Гуріон рано вранці в понеділок, а потім сів на поїзд до Тель-Авіва.

"Я не тільки зрадів звістці про те, що мої гроші знайшлися, а й побачив, з якою готовністю і мобілізацією співробітники залізниці взялися за відновлення пропажі", — сказав пасажир, коли Іцик Шитріт, директор відділу знахідок Ізраїльської залізниці, повертав йому гаманець.

Прибувши на центральний вокзал Савідор у Тель-Авіві, турист виявив зникнення гаманця і повідомив про це начальнику зміни вокзалу Менні Нетані. Працівник станції проінформував співробітників аеропорту Бен-Гуріон, і пошуки було розпочато. Через 12 годин Аліна Мінієв, працівниця залізничного вокзалу, надавши допомогу пасажиру з обмеженими можливостями, помітила гаманець і оперативно доставила його до директора відділу знахідок.

У понеділок увечері гаманець повернувся в руки свого щасливого власника.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала джекпот, згадуючи про покійного чоловіка. Вона вибрала номери, що нагадують їй про кохану людину. Переможниця не стала повідомляти, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

Також стало відомо, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.