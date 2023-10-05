"Мои деньги нашлись": мужчине вернули бумажник, в котором находилось 10 000 долларов

Невнимательный пассажир оставил на вокзале бумажник с валютой на сумму почти 295 тысяч в гривневом эквиваленте.

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Потерянный кошелек с деньгами, в котором находилось 10 000 долларов, был возвращен благодарному владельцу после того, как его нашли на израильской железнодорожной станции в понедельник. Об этом пишет Jewesh Press.

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Сотрудники Израильской железной дороги вернули благодарному пассажиру оставленный на вокзале бумажник с американской и европейской валютой на сумму 10 тысяч долларов (почти 295 тысяч гривен). Он был утерян мужчиной, который прилетел в международный аэропорт Бен-Гурион рано утром в понедельник, а затем сел на поезд до Тель-Авива.

"Я не только обрадовался известию о том, что мои деньги нашлись, но и увидел, с какой готовностью и мобилизацией сотрудники железной дороги взялись за восстановление пропажи", — сказал пассажир, когда Ицик Шитрит, директор отдела находок Израильской железной дороги, возвращал ему бумажник.

Прибыв на центральный вокзал Савидор в Тель-Авиве, турист обнаружил пропажу бумажника и сообщил о пропаже начальнику смены вокзала Мэнни Нетани. Работник станции проинформировал сотрудников аэропорта Бен-Гурион, и поиски были начаты. Спустя 12 часов Алина Миниев, работница железнодорожного вокзала, оказав помощь пассажиру с ограниченными возможностями, заметила бумажник и оперативно доставила его к директору отдела находок.

В понедельник вечером бумажник вернулся в руки своего счастливого владельца.

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