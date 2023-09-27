Прямо як у Fallout: Білл Гейтс оснастить свої дата-центри маленькими реакторами (відео)

Корпорація просто зараз підшукує співробітника з досвідом в атомній енергетиці та хоче побудувати першу станцію у Вайомінгу.

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Компанія Microsoft, мабуть, розглядає можливість оснащення своїх центрів обробки даних компактними атомними електростанціями, адже її засновник Білл Гейтс активно інвестує в стартап Terra Power, що займається альтернативними джерелами енергії. Про це повідомляє портал Heise.

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Наразі компанія шукає "головного менеджера програми ядерних технологій", який, серед іншого, технічно оцінюватиме, чи можуть хмарні центри обробки даних (ЦОД) Microsoft і дата-центри штучного інтелекту працювати з невеликими модульними реакторами (SMR) або навіть мікрореакторами, наче в постапокаліптичній грі Fallout. Для цього фахівець, якого шукає Microsoft, має розробити стратегію і дорожню карту, йдеться в пропозиції про роботу на сайті компанії.

Згідно з оголошенням про вакансію, людина, яку підшукує корпорація, в ідеалі повинна мати досвід роботи в енергетичній галузі та бути знайомою з технологією і процедурами дозвільного регулювання з урядом і місцевою владою. Майбутній керівник програми повинен мати уявлення про поточні дослідницькі проєкти в галузі атомної енергетики, визначати їхню здійсненність, вести переговори з потенційними постачальниками та будувати довгострокові стратегічні відносини з постачальниками.

Білл Гейтс і його проект побудови першого компактного атомного реактора Фото: Скриншот

Атомні електростанції, які менші за звичайні та мають електричну потужність до 300 МВт, називаються SMR або "міні-атомними електростанціями". Вони також повинні мати модульну структуру, щоб готові компоненти можна було доставити на будівельний майданчик у місці майбутнього розташування Співзасновник Microsoft Білл Гейтс розглядає ядерну енергетику як спосіб боротьби зі зміною клімату та одночасного збільшення попиту на енергію. У 2016 році Гейтс разом із кількома мільярдерами заснував Коаліцію Breakthrough Energy Coalition. Засновник Microsoft активно інвестує в Terra Power, яка працює над концепцією SMR. Планується, що першу атомну електростанцію з натрієвим охолодженням потужністю 345 МВт побудують в американському штаті Вайомінг.

Білл Гейтс розповідає про свою ідею невеликих атомних реакторів

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї створили батарею для енергетичної зброї. Вона витримує 8000 циклів перезарядки.