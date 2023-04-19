"Секретний" чип для навчання ШІ: що відомо про новий проєкт Microsoft

Виявляється, компанія вже четвертий рік займається розробкою власного процесора у співдружності з Qualcomm, тому що чипи від NVIDIA дуже дорого коштують.

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Компанія Microsoft посилено працює над виробництвом власних процесорів для навчання LLM (Large Language Models — великих мовних моделей), повідомляє The Information. За даними джерел видання, подібні дослідження ІТ-гігант веде протягом останніх чотирьох років.

Річ у тому, що створення та навчання штучного інтелекту обходиться надто дорого через необхідність використовувати процесори NVIDIA. Наприклад, навчання та виведення на ринок чат-бота ChatGPT вимагало наявності 30 тисяч прискорювачів NVIDIA A100. Найновіші чипи моделі NVIDIA H100 зараз продаються $40 тисяч за штуку. Така ціна демонструє високий попит на прискорювачі розробки ШІ.

Поки Microsoft працює над процесорами у співдружності з Qualcomm, інші ІТ-гіганти так само намагаються розробити свої чипи. Наприклад, Amazon і META, за даними джерела журналістів, зайняті дослідженнями в цій галузі, адже навіть для корпорацій такого масштабу закупівлі дорогих чипів у стороннього виробника надто обтяжливі.

Поки незрозуміло, чи будуть чипи Microsoft застосовуватися в інших її продуктах, наприклад, у корпоративному середовищі Azure, але в будь-якому випадку вони дозволять скоротити витрати на навчання та впровадження ШІ, над яким ІТ-гігант працює спільно з Open AI, інвестувавши в компанію понад $10 мільярдів.

Раніше Фокус писав, що експерт описав способи, якими штучний інтелект може знищити чи поневолити людство.