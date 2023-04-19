"Секретный" чип для обучения ИИ: что известно о новом проекте Microsoft

Оказывается, компания уже четвертый год занимается разработкой собственного процессора в содружестве с Qualcomm, потому что чипы от NVIDIA слишком дорого обходятся.

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Компания Microsoft усиленно работает над производством собственных процессоров для обучения LLM (Large Language Models – больших языковых моделей), сообщает The Information. По данным источников издания подобные исследования ИТ-гигант ведет на протяжении последних четырех лет.

Дело в том, что создание и обучения искусственного интеллекта обходится слишком дорого из-за необходимости использовать процессоры NVIDIA. Например, обучение и вывод на рынок чат-бота ChatGPT потребовало наличия 30 тысяч ускорителей NVIDIA A100. Самые новые чипа модели NVIDIA H100 сейчас продаются по $40 тысяч за штуку. Такая цена демонстрирует высокий спрос на ускорители для разработки ИИ.

Пока Microsoft трудится над процессорами в содружестве с Qualcomm другие ИТ-гиганты так же стараются разработать свои чипы. Например, Amazon и META, по данным источника журналистов, заняты исследованиями в этой области, ведь даже для корпораций такого масштаба закупки дорогостоящих чипов у стороннего производителя слишком обременительны.

Пока непонятно, будут ли чипы Microsoft применяться в других ее продуктах, например в корпоративной среде Azure, но в любом случае они позволят сократить расходы на обучение и внедрении ИИ, над которым ИТ-гигант работает совместно с Open AI, инвестировав в компанию более $10 миллиардов.

Ранее Фокус писал, что эксперт описал способы, которыми искусственный интеллект может уничтожить или поработить человечество.