Прямо как в Fallout: Билл Гейтс оснастит свои дата-центры маленькими реакторами (видео)

Корпорация прямо сейчас подыскивает сотрудника с опытом в атомной энергетике и хочет построить первую станцию в Вайоминге.

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Компания Microsoft, по-видимому, рассматривает возможность оснащения своих центров обработки данных компактными атомными электростанциями, ведь ее основатель Билл Гейтс активно инвестирует в стартап Terra Power, занимающейся альтернативными источниками энергии. Об этом сообщает портал Heise.

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В настоящее время компания ищет "главного менеджера программы ядерных технологий", который, среди прочего, будет технически оценивать, могут ли облачные центры обработки данных (ЦОД) Microsoft и дата-центры искусственного интеллекта работать с небольшими модульными реакторами (SMR) или даже микрореакторами, словно в постапокалиптической игре Fallout . Для этого специалист, которого ищет Microsoft, должен разработать стратегию и дорожную карту, говорится в предложении о работе на сайте компании.

Согласно объявлению о вакансии, человек, которого подыскивает корпорация, в идеале должен иметь опыт работы в энергетической отрасли и быть знакомым с технологией и процедурами разрешительного регулирования с правительством и местными властями. Будущий руководитель программы должен иметь представление о текущих исследовательских проектах в области атомной энергетики, определять их осуществимость, вести переговоры с потенциальными поставщиками и строить долгосрочные стратегические отношения с поставщиками.

Билл Гейтс и его проект постройки первого компактного атомного реактора Фото: Скриншот

Атомные электростанции, которые меньше обычных и имеют электрическую мощность до 300 МВт, называются SMR или "мини-атомными электростанциями". Они также должны иметь модульную структуру, чтобы готовые компоненты можно было доставить на строительную площадку в месте будущего расположения Соучредитель Microsoft Билл Гейтс рассматривает ядерную энергетику как способ борьбы с изменением климата и одновременного увеличения спроса на энергию. В 2016 году Гейтс вместе с несколькими миллиардерами основал Коалицию Breakthrough Energy Coalition. Основатель Microsoft активно инвестирует в Terra Power, которая работает над концепцией SMR. Планируется, что первую атомную электростанцию ​​с натриевым охлаждением мощностью 345 МВт построят в американском штате Вайоминг.

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