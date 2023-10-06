Использовал скидочные купоны: Билл Гейтс рассказал о скромном завтраке миллиардера

Билл Гейтс поделился забавной историей о бережливости своего старшего коллеги и друга, миллиардера-инвестора Уоррена Баффета.

Related video

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс и миллиардер Уоррен Баффет, которого прозвали "провидцем" являются давними друзьями. Во время своей поездки в Гонконг (Китай) дуэт миллиардеров решил пообедать в McDonald's. Уоррен Баффет взял на себя оплату еды и вытащил несколько скидочных купонов из кармана, что вызвало удивление у его спутника. Об этом пишет Benzinga.

Важно

"Мои деньги нашлись": мужчине вернули бумажник, в котором находилось 10 000 долларов

Председатель совета директоров и генеральный директор компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт обладает огромным состоянием и известной бережливостью. Однако последняя не направлена на извлечение личной выгоды. Он отдал миллиарды в различные благотворительные организации и в 2010 году подписал "Клятву дарения", подтвердив, что 99 % его состояния будет направлено на благотворительные цели при его жизни или после его кончины.

Соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс, один из близких друзей Баффета, вспомнил один забавный случай в кафе. Во время поездки в Гонконг дуэт миллиардеров решил пообедать в McDonald's. Тогда Баффет взял на себя оплату еды и вытащил несколько скидочных купонов из кармана, что вызвало удивление у его спутника.

Билл Гейтс и миллиардер Уоррен Баффет, которого прозвали "провидцем" являются давними друзьями Фото: Twitter

Несмотря на то, что оба они входят в число богатейших людей мира, Баффет экономит деньги любым способом. По дороге в офис он заходит позавтракать в McDonald's и берет один из трех своих любимых блюд: две котлеты с сосисками, сосиску, яйцо и сыр или бекон, яйцо и сыр. Как и Баффет, Гейтс также любит фастфуд, часто выбирая классические блюда, такие как чизбургеры и диетическая кола.

Такой выбор Баффета не ограничивается только едой. Он живет в доме, который купил за 31 500 долларов, с 1958 года. Он до сих пор водит "Кадиллак" 2014 года выпуска, купленный с повреждениями от града. Когда он решает, что пришло время для нового автомобиля, он продает старый на благотворительном аукционе. Свою бережливость Баффет воспринимает с гордостью.

"Моя жизнь не может быть счастливее. На самом деле, было бы хуже, если бы у меня было шесть или восемь домов. А так у меня есть все, что мне нужно, и этого достаточно", — сказал он на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway в 2014 году.

Уоррен Баффет стал одним из крупнейших благотворителей в истории человечества. В июне 2010 года объявил о безвозмездной передаче своего состояния, что на тот момент было около 37 млрд долларов, пяти благотворительным фондам. По данным сайта Wikipedia состояние предпринимателя в 2022 году оценивалось в 104,4 миллиарда долларов.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сорвала джекпот, вспоминая о покойном муже. Она выбрала номера, напоминающие ей о любимом человеке. Победительница не стала сообщать, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша.

Также стало известно, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.