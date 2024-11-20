Оправданная экономия: топ-7 вещей, на которые стоит обратить внимание в секонд-хенде

Поход в секонд-хенд всегда похож на лотерею: никогда не знаешь, что найдешь среди огромного количества товара. Однако есть вещи, на которых целесообразно экономить, покупая их именно в таких магазинах.

Поход в секонд-хенд – это своего рода охота за оригинальными и необычными вещами за доступные деньги. Если раньше Фокус рассказывал, какие вещи лучше не покупать в подобных магазинах, то сегодня предлагаем перечень того, на чем можно сэкономить, отправившись в секонд-хенд или на барахолку.

Одежда

Когда дело доходит до лучших вещей, которые можно купить в секонд-хенде, одежда находится наверху списка. Покупка подержанной одежды может немного напоминать охоту за сокровищами — вы никогда не знаете точно, что найдете. Независимо от того, просматриваете ли вы полки комиссионных магазинов в поисках модных находок, проверяете ли комиссионные магазины в поисках дизайнерских брендов или покупаете подержанную одежду онлайн-барахолках, вы обычно можете найти что-то без особых усилий.

Среди опытных шопоголиков бытует мнение, что в секонд-хендах качество одежды порой на порядок выше, чем у вещей с рынка или даже из магазинов масс-маркета.

Инвестируя в долгосрочные вещи вместо того, чтобы поддаваться быстрой моде или покупать новые вещи, вы сокращаете количество одежды, которая отправится на свалку, и пропагандируете осознанное потребление.

Одежда – то, что чаще всего покупают в секонд-хендах Фото: Pixels

Детская одежда

Каждая женщина, родившая ребенка, хочет дать ему все самое лучшее с первых дней жизни и готова тратить огромные деньги на множество красивых нарядов для крохи. А вот более опытные мамы подходят к этому вопросу куда практичнее, отправляясь за вещами для малышей в магазины секонд-хенда или покупая вещи, бывшие в употреблении, через площадки в Интернете. Причина – они гораздо дешевле. Второй момент – дети очень быстро растут, и красивый комбинезончик, купленный за кучу денег, уже через пару месяцев будет мал, а малыш его даже ни разу не надел. Поэтому мамы и отправляются в секонды на поиски качественной, хоть и не новой детской одежды, которую не жалко испачкать или порвать.

Кстати, бытует мнение, что в подобных магазинах вся одежда непригодна, застиранная, грязная и вредная. Спросите у любой опытной мамы, и вы удивитесь, услышав ответ. Как правило, выбор детских вещей в секондах огромен, и найти практически новые вещи или одежду в идеальном состоянии более чем реально.

А что касается химии, которой обрабатывают все вещи, то обязательную стирку после покупки никто не отменял.

Детские принадлежности и игрушки

Игрушки, кроватки, рюкзаки для малышей, стульчики для кормления, сумки для подгузников и все виды детских принадлежностей можно купить в секонд-хенде.Во многих случаях их можно перепродать или передать кому-то другому, кто в них нуждается, после того, как вы закончите ими пользоваться. Правда, есть позиции, которые нельзя покупать с рук. Речь идет о сосках, бутылочках для кормления и гигиенических принадлежностях, а также о мягких игрушках и игрушках, которые ребенок потенциально может тянуть в рот (погрызушки, погремушки). А вот куклы, машинки, паззлы – самое то для покупки по бросовой цене.

Игрушки для более старших детей можно спокойно покупать и не новые Фото: Facebook

Домашний декор и предметы домашнего обихода

В подобных магазинах очень часто можно найти интересную посуду для дома, что особенно приятно для тех, кто любит наполнять свой дом интересными и нетривиальными вещами. Домашний декор – одна из лучших вещей, которые можно купить в секонд-хенде, потому что можно найти по-настоящему уникальные предметы, которые не являются массовыми.

Тарелки, пиалы и другая керамическая посуда, вазы, картины, вышивка, искусственные цветы, зеркала, рамы, фоторамки и многое другое для украшения дома – все это можно найти в подобных магазинах по очень приемлемой цене.

Винтажная посуда и предметы декора – вещи, которые можно найти на барахолках Фото: Getty Images

Аксессуары

Если вы ищете новую сумочку, ремень или яркое украшение, покупка подержанных вещей – отличный способ пополнить свой гардероб. Аксессуары часто находятся в отличном состоянии, поскольку, как правило, это тот тип вещей, которых у кого-то может быть в изобилии, и они их не носят и отдают в секонд-хенды или комиссионки. Далеко не единичны случаи, когда кто-то находит оригинальные украшения или новые брендовые сумочки по цене, существенно ниже той, которая стоит на сайте модного дома.

Книги

Если вы учите иностранный язык, то наверняка сталкивались с проблемой покупки зарубежной литературы в оригинале в отечественных магазинах. Поэтому секонд-хенды – идеальное место, где можно найти интересные книги на английском, немецком, испанском, французском и других языках. По цене они также будут гораздо дешевле, чем если бы вы их заказывали на иностранных сайтах.

Книги в секонд-хендах – отличный выход для тех, кто изучает иностранные языки Фото: Pinterest

Мебель

Давайте будем честны — мебель не дешевая. Особенно если вы ищете высококачественные полки из массива дерева или настоящий кожаный диван. Вот почему покупка подержанной мебели так хороша. Вы не только часто можете найти качественные вещи в хорошем состоянии, но и купите их по разумной цене.

Существуют целые комиссионные магазины, посвященные мебели, не говоря уже о том, что на онлайн-барахолках можно найти множество вариантов.

Некоторые вещи могут потребовать больше ухода, чем другие, поэтому обязательно тщательно осмотрите любую вещь, которую вы собираетесь купить.

Покупка подержанной мебели стала особенно популярна сейчас, когда многие люди, потеряв все из-за боевых действий, начинают жизнь с чистого листа в новом месте и обустраивают свой новый дом. Часто такую мебель реставрируют и дают ей новую жизнь. Подобных роликов в сети – более чем достаточно.

Ранее Фокус писал, какие мифы существуют вокруг секонд-хендов.