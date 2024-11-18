Стыдно или солидно? 5 заблуждений о секонд-хендах

Секонд-хенды в последние годы стали очень популярными среди населения не только из-за их цен, но и из-за возможности найти среди вещей что-то действительно уникальное или оригинальное. Наряду с этим вокруг этих магазинов иркулирует немало мифов, которые многих заставляют задуматься: так ли безопасно посещать подобные точки. Фокус собрал самые распространенные мифы вокруг секонд-хендов.

Миф 1: Одежда из секонд-хенда грязная, покупать ее негигиенично

Какую одежду не стоит покупать в секонд-хендах, мы уже рассказывали ранее. Напомним, что ни в коем случае нельзя брать нижнее белье и купальники, поскольку есть риск, что в ткани могли остаться следы предыдущих хозяев. Что касается остальной одежды, то перед попаданием в подобные магазины она проходит дезинфекцию и обработку обеззараживающими веществами, запах которых прекрасно знаком, пожалуй, каждому. Это может быть термическая или химическая обработка. Методы разные, но требование одно — полная гарантия отсутствия болезнетворных микроорганизмов, вирусов и инфекций.

По информации ресурса Verneystore, зачастую новая одежда содержит очень высокий уровень химикатов, что делает ее менее гигиеничной, чем секонд-хенд.

Миф 2: Вещи из секонд-хенда не нужно стирать

Вещества, которыми обрабатывается одежда, имеют специфический запах, который свидетельствует о том, что она защищена от микроорганизмов и вредных насекомых. От одной примерки ваш организм не пострадает, но при длительном ношении нестираной одежды могут быть некоторые последствия для организма. Обработка одежды специальным газом обеспечивает ее полную защиту. Поэтому, купив вещи в секонд-хенде, всегда стирайте их, а после смело носите, не опасаясь никаких последствий.

Вещи, купленные в секонд-хенде, нуждаются в обязательной стирке Фото: rawpixel.com

Миф 3: Вещи из секонд-хендов старомодны

Магазины секонд-хенд часто ассоциируются с вещами, которые устарели и больше не модны. Однако этот вопрос довольно спорный. Любой, кто когда-либо заходил и искал в комиссионном магазине, знает, что там можно найти всего понемногу, от старых товаров до новых и модных вещей.

Более того, мода циклична, а это значит, что то, что модно сегодня, было модным в прошлом. В этом смысле вы также можете найти старые, но модные вещи. Добавьте к этому, что винтажный стиль очень востребован в мире моды, поэтому комиссионные магазины и секонд-хенды – это идеальные места для создания этого стиля!

Отметим, что речь – не только об одежде и обуви, но и о товарах для дома, украшениях, мебели.

Миф 4: В карманах одежды из секонд-хенда можно найти "денежную помощь" от иностранцев

Да, действительно, и продавцы, и покупатели секонд-хенда время от времени находят деньги в карманах вещей, которые отправляют на витрины и на вешалки. Однако это – не благотворительность от иностранцев. Люди, отдающие свои вещи, часто забывают в карманах мелкие купюры или монеты. Более того, продавцы проверяют все вещи, выставленные на продажу, поэтому вряд ли вам удастся существенно разбогатеть на поисках денег в карманах вещей секонд-хенда.

Иногда в карманах можно найти мелкие купюры или монеты Фото: freepik

Миф 5: Шопинг в секонд-хенде – это стыдно и унизительно

В настоящее время покупатели одежды в секонд-хендах – это люди, которые хотят сэкономить деньги, ищут уникальные и винтажные вещи или те, кто выступает за сохранение окружающей среды и осознанное потребление. И если вы думаете, что секонд-хенды – удел только бедняков, то очень ошибаетесь. Частыми посетителями подобных магазинов наряду с простыми людьми часто являются богатые и даже известные люди. Например, такие тяжеловесы Голливуда как Хелен Миррен, Сара Джессика Паркер, Зои Дешанель и другие открыто признавались в любви к комиссионкам и винтажным лавочкам.

Добавьте к этому, что одежда в секонд-хенды поставляется из Англии, Ирландии, Шотландии, Германии, Италии, США, Канады и даже Австралии. Очень часто там можно найти брендовые вещи, даже от таких домов как Dior, Armani, Gucci и других.

Особенно предприимчивые люди специально охотятся за брендовыми вещами в секондах, продавая их потом через Интернет по гораздо более высокой цене.

Ранее Фокус писал, что эксперт назвала главную угрозу в одежде из секонд-хенда.