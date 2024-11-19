Соромно чи солідно: топ-5 речей, які потрібно знати про секонд-хенди

Головні моменти про економний шопінг, про який усі думають, але не говорять. Чи купувати одяг, що був у використанні.

Секонд-хенди останніми роками стали дуже популярними серед населення не лише через їхні ціни, а й через можливість знайти серед речей щось справді унікальне чи оригінальне. Поряд із цим навколо цих магазинів циркулює чимало міфів, які багатьох змушують замислитися: чи так безпечно відвідувати подібні точки. Фокус зібрав найпоширеніші міфи навколо секонд-хендів.

Міф 1: Одяг із секонд-хенду брудний, купувати його негігієнічно

Який одяг не варто купувати в секонд-хендах, ми вже розповідали раніше. Нагадаємо, що в жодному разі не можна брати спідню білизну і купальники, оскільки є ризик, що в тканині могли залишитися сліди попередніх господарів. Щодо решти одягу, то перед потраплянням до подібних магазинів він проходить дезінфекцію та обробку знезаражувальними речовинами, запах яких чудово знайомий, мабуть, кожному. Це може бути термічна або хімічна обробка. Методи різні, але вимога одна — повна гарантія відсутності хвороботворних мікроорганізмів, вірусів та інфекцій.

За інформацією ресурсу Verneystore, найчастіше новий одяг містить дуже високий рівень хімікатів, що робить його менш гігієнічним, ніж секонд-хенд.

Міф 2: Речі із секонд-хенду не потрібно прати

Речовини, якими обробляється одяг, мають специфічний запах, який свідчить про те, що він захищений від мікроорганізмів і шкідливих комах. Від однієї примірки ваш організм не постраждає, але в разі тривалого носіння непраного одягу можуть бути деякі наслідки для організму. Обробка одягу спеціальним газом забезпечує його повний захист. Тому, купивши речі в секонд-хенді, завжди періть їх, а після сміливо носіть, не побоюючись жодних наслідків.

Речі, куплені в секонд-хенді, потребують обов'язкового прання Фото: rawpixel.com

Міф 3: Речі із секонд-хендів старомодні

Магазини секонд-хенд часто асоціюються з речами, які застаріли і більше не модні. Однак це питання досить спірне. Будь-хто, хто коли-небудь заходив і шукав у комісійному магазині, знає, що там можна знайти всього потроху, від старих товарів до нових і модних речей.

Ба більше, мода циклічна, а це означає, що те, що модно сьогодні, було модним у минулому. У цьому сенсі ви також можете знайти старі, але модні речі. Додайте до цього, що вінтажний стиль дуже затребуваний у світі моди, тому комісійні магазини і секонд-хенди — це ідеальні місця для створення цього стилю!

Зазначимо, що йдеться не тільки про одяг і взуття, а й про товари для дому, прикраси, меблі.

Міф 4: У кишенях одягу із секонд-хенду можна знайти "грошову допомогу" від іноземців

Так, справді, і продавці, і покупці секонд-хенду час від часу знаходять гроші в кишенях речей, що їх відправляють на вітрини та на вішалки. Однак це — не благодійність від іноземців. Люди, які віддають свої речі, часто забувають у кишенях дрібні купюри чи монети. Ба більше, продавці перевіряють усі речі, виставлені на продаж, тому навряд чи вам вдасться суттєво розбагатіти на пошуках грошей у кишенях речей секонд-хенду.

Іноді в кишенях можна знайти дрібні купюри або монети Фото: freepik

Міф 5: Шопінг у секонд-хенді — це соромно і принизливо

Нині покупці одягу в секонд-хендах — це люди, які хочуть заощадити гроші, шукають унікальні та вінтажні речі або ж ті, хто виступає за збереження довкілля та усвідомлене споживання. І якщо ви думаєте, що секонд-хенди — доля тільки бідняків, то дуже помиляєтеся. Частими відвідувачами подібних магазинів поряд з простими людьми часто є багаті і навіть відомі люди. Наприклад, такі важковаговики Голлівуду, як Гелен Міррен, Сара Джессіка Паркер, Зої Дешанель та інші, відкрито зізнавалися в любові до комісіонерських магазинів і вінтажних крамничок.

Додайте до цього, що одяг у секонд-хенди постачається з Англії, Ірландії, Шотландії, Німеччини, Італії, США, Канади і навіть Австралії. Дуже часто там можна знайти брендові речі, навіть від таких будинків як Dior, Armani, Gucci та інших.

Особливо заповзятливі люди спеціально полюють за брендовими речами в секондах, продаючи їх потім через Інтернет за набагато вищою ціною.

Раніше Фокус писав, що експерт назвала головну загрозу в одязі із секонд-хенду.