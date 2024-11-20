Виправдана економія: топ 7 речей, на які варто звернути увагу в секонд-хенді

Похід до секонд-хенду завжди схожий на лотерею: ніколи не знаєш, що знайдеш серед величезної кількості товару. Проте є речі, на яких доцільно економити, купуючи їх саме в таких магазинах.

Похід у секонд-хенд — це своєрідне полювання за оригінальними і незвичайними речами за доступні гроші. Якщо раніше Фокус розповідав, які речі краще не купувати в подібних магазинах, то сьогодні пропонуємо перелік того, на чому можна заощадити, вирушивши в секонд-хенд або на барахолку.

Одяг

Коли справа доходить до найкращих речей, які можна купити в секонд-хенді, одяг перебуває нагорі списку. Купівля вживаного одягу може трохи нагадувати полювання за скарбами — ви ніколи не знаєте точно, що знайдете. Незалежно від того, переглядаєте ви полиці комісійних магазинів у пошуках модних знахідок, перевіряєте комісійні магазини в пошуках дизайнерських брендів або купуєте вживаний одяг на онлайн-барахолках, ви зазвичай можете знайти щось без особливих зусиль.

Серед досвідчених шопоголіків існує думка, що в секонд-хендах якість одягу деколи на порядок вища, ніж у речей з ринку або навіть з магазинів мас-маркету.

Інвестуючи в довгострокові речі замість того, щоб піддаватися швидкій моді або купувати нові речі, ви скорочуєте кількість одягу, що відправиться на звалище, і пропагуєте усвідомлене споживання.

Одяг — те, що найчастіше купують у секонд-хендах Фото: Pixels

Дитячий одяг

Кожна жінка, яка народила дитину, хоче дати їй все найкраще з перших днів життя і готова витрачати величезні гроші на безліч гарних вбрань для крихітки. А ось більш досвідчені мами підходять до цього питання набагато практичніше, вирушаючи за речами для малюків до магазинів секонд-хенду або купуючи речі, що були у вжитку, через майданчики в Інтернеті. Причина — вони набагато дешевші. Другий момент — діти дуже швидко ростуть, і гарний комбінезончик, куплений за купу грошей, уже за кілька місяців буде замалий, а малюк його навіть жодного разу не вдягнув. Тому мами і вирушають у секонди на пошуки якісного, хоч і не нового дитячого одягу, який не шкода забруднити або порвати.

До речі, існує думка, що в подібних магазинах весь одяг непридатний, запраний, брудний і шкідливий. Запитайте у будь-якої досвідченої мами, і ви здивуєтеся, почувши відповідь. Як правило, вибір дитячих речей у секондах величезний, і знайти практично нові речі або одяг в ідеальному стані більш ніж реально.

А щодо хімії, якою обробляють усі речі, то обов'язкове прання після купівлі ніхто не скасовував.

Дитяче приладдя та іграшки

Іграшки, ліжечка, рюкзаки для малюків, стільчики для годування, сумки для підгузків і всі види дитячого приладдя можна купити в секонд-хенді, в багатьох випадках їх можна перепродати або передати комусь іншому, хто їх потребує, після того, як ви закінчите ними користуватися. Щоправда, є позиції, які не можна купувати з рук. Йдеться про соски, пляшечки для годування та гігієнічне приладдя, а також про м'які іграшки та іграшки, які дитина потенційно може тягнути до рота (погризушки, брязкальця). А ось ляльки, машинки, пазли — саме те для покупки за низькою ціною.

Іграшки для більш старших дітей можна спокійно купувати і не нові Фото: Facebook

Домашній декор і предмети домашнього вжитку

У подібних магазинах дуже часто можна знайти цікавий посуд для дому, що особливо приємно для тих, хто полюбляє наповнювати свій дім цікавими та нетривіальними речами. Домашній декор — одна з найкращих речей, які можна купити в секонд-хенді, тому що можна знайти по-справжньому унікальні предмети, які не є масовими.

Тарілки, піали та інший керамічний посуд, вази, картини, вишивка, штучні квіти, дзеркала, рами, фоторамки та багато чого іншого для оздоблення оселі — все це можна знайти в подібних магазинах за дуже прийнятною ціною.

Вінтажний посуд і предмети декору — речі, які можна знайти на барахолках Фото: Getty Images

Аксесуари

Якщо ви шукаєте нову сумочку, ремінь або яскраву прикрасу, купівля старих речей — чудовий спосіб поповнити свій гардероб. Аксесуари часто перебувають у чудовому стані, оскільки, як правило, це той тип речей, яких у когось може бути вдосталь, і вони їх не носять і віддають у секонд-хенди або комісійки. Далеко не поодинокі випадки, коли хтось знаходить оригінальні прикраси або нові брендові сумочки за ціною, істотно нижчою від тієї, що стоїть на сайті модного будинку.

Книги

Якщо ви вивчаєте іноземну мову, то напевно стикалися з проблемою купівлі зарубіжної літератури в оригіналі у вітчизняних магазинах. Тому секонд-хенди — ідеальне місце, де можна знайти цікаві книжки англійською, німецькою, іспанською, французькою та іншими мовами. За ціною вони також будуть набагато дешевшими, ніж якби ви їх замовляли на іноземних сайтах.

Книги в секонд-хендах — чудовий вихід для тих, хто вивчає іноземні мови Фото: Pinterest

Меблі

Давайте будемо чесними — меблі не дешеві. Особливо якщо ви шукаєте високоякісні полиці з масиву дерева або справжній шкіряний диван. Ось чому купівля вживаних меблів така гарна. Ви не тільки часто можете знайти якісні речі в хорошому стані, а й купите їх за розумною ціною.

Існують цілі комісійні магазини, присвячені меблям, не кажучи вже про те, що на онлайн-барахолках можна знайти безліч варіантів.

Деякі речі можуть потребувати більше догляду, ніж інші, тому обов'язково ретельно огляньте будь-яку річ, яку ви збираєтеся купити.

Купівля старих меблів стала особливо популярною зараз, коли багато людей, втративши все через бойові дії, починають життя з чистого аркуша на новому місці й облаштовують свій новий будинок. Часто такі меблі реставрують і дають їм нове життя. Подібних роликів у мережі — більш ніж достатньо.

Раніше Фокус писав, які міфи існують навколо секонд-хендів.