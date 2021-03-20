Тиражом за миллион. Книги-бестселлеры XXI века
Аналитическое агентство Nielsen BookScan определило издания, продажи которых в Великобритании составили больше 1 млн экземпляров.
С 2000 года агентство Nielsen BookScan анализирует британский рынок книг и ежегодно называет те из них, продажи которых перевалили за 1 млн экземпляров. Для этого агентство собирает ежеквартальные отчеты о продажах в книжных магазинах в городах, на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и супермаркетах. Также учитывают продажи электронных книг на сайтах, авторизованных издателями. Каждый год Nielsen BookScan дает книгам-бестселлерам платиновый статус за 1 млн проданных экземпляров, золотой статус – за 500 тыс., и серебряный статус – за 250 тыс. За 20 лет мониторинга агентство сформировало "Зал славы XXI века", куда входят издания с платиновым статусом, и пополняет его ежегодно.
17 марта Nielsen BookScan объявило издания, которые пополнили "Зал славы" по результатам продаж за 2020 го.
По заявлению агентства, несмотря на пандемию и локдаун, книжная отрасль Великобритании была успешной: в целом за год продано около 202 млн книг на сумму 1,8 млрд фунтов стерлингов.
Бестселлерами с платиновым статусом за 2020 год стали восемь изданий:
- Джейн Остин. Гордость и предубеждение
- Салли Руни. Нормальные люди
- Ричард Осман. Клуб убийств по четвергам
- Чарли Маккензи. Мальчик, Крот, Лиса и Лошадь
- Роберт Гэлбрейт. Зов кукушки
- Давид Уильямс. Мальчик в платье
- Роальд Даль. Волшебное лекарство Джорджа
- Джефф Кинни. Дневник слабака. Стенная лихорадка
Всего в "Зал славы" попали 142 книги, издания как современных авторов, так и литературная классика. Также в нем есть более десятка писателей, обладателей почетной награды за совокупные продажи их книг. Это, например, Софи Кинселла, Терри Пратчетт, Филиппа Грегори и Жаклин Уилсон.
В список бестселлеров от Nielsen BookScan входят, в частности, такие издания:
- Сесилия Ахерн. P.S. Я люблю тебя
- Кейт Эллинсон. 100 проверенных рецептов для похудения
- Роберт Аткинс. Новая революционная диета доктора Аткинса
- Маргарет Этвуд. Дневник служанки
- Луи де Берньер. Мандолина капитана Корелли
- Джон Бойм. Мальчик в полосатой пижаме
- Дэн Браун. Код да Винчи
- Билл Брайсон. Краткая история почти всего на свете
- Род Кэмпбелл. Дорогой зоопарк
- Эрик Карл. Очень голодная гусеница
- Ли Чайлд. Джек Ричер: Этаж смерти
- Джереми Кларксон. Мир по Кларксону
- Пауло Коэльо. Алхимик
- Сьюзен Коллинс. Голодные игры
- Роальд Даль. Чарли и шоколадная фабрика
- Себастьян Фолкс. И пели птицы
- Хелен Филдинг. Дневник Бриджит Джонс
- Фрэнсис Скотт Фитцджеральд. Великий Гэтсби
- Джиллиан Флинн. Исчезнувшая
- Артур Голден. Мемуары гейши
- Джон Грей. Мужчины с Марса, женщины с Венеры
- Филиппа Грегори. Еще одна из рода Болейн
- Джон Гришем. Брокер
- Марк Хэддон. Загадочное ночное убийство собаки
- Юваль Ной Харари. Sapiens. Краткая история человечества
- Джоан Харрис. Шоколад
- Пола Хокинс. Девушка в поезде
- Виктория Хислоп. Остров
- Гейл Ханимен. С Элеанор Олифант все в порядке
- Халед Хосейни. Бегущий за ветром
- Э. Л. Джеймс. Пятьдесят оттенков серого
- Адам Кей. Будет больно. Тайные дневники врача-ординатора
- Питер Кей. Звук смеха
- Джудит Керр. Тигр, который пришел выпить чаю
- Софи Кинселла. Признания Шопоголика
- Стиг Ларрсон. Девушка с татуировкой дракона
- Харпер Ли. Убить пересмешника
- Клайв Стейплз Льюис. Хроники Нарнии. Лев, колдунья и платяной шкаф
- Хилари Мантелл. Вулфхолл, или Волчий зал
- Янн Мартелл. Жизнь Пи
- Джордж Р. Р. Мартин. Игра престолов: Песнь льда и пламени
- Йен Макьюэн. Искупление
- Пол Маккена. Я сделаю вас стройными
- Стефани Мейер. Сумерки
- Лиана Мориарти. Секрет мужа
- Хизер Моррис. Татуировщик Аушвица
- Кейт Мосс. Лабиринт
- Джоджо Мойес. До встречи с тобой
- Дэвид Николс. Один день
- Одри Ниффенеггер. Жена путешественника во времени
- Джейми Оливер. Вкусные блюда за 30 минут
- Джордж Оруэлл. 1984
- Бернадетт Энн Пэрис. За закрытой дверью
- Тони Парсонс. Мужчина и мальчик
- Дэйв Пельцер. Ребенок, который был вещью
- Джоди Пико. Ангел для сестры
- Филип Пулман. Северное сияние
- Майкл Розен. Идем ловить медведя
- Джоан Роулинг. Гарри Поттер и философский камень
- Джон Сэлинджер. Над пропастью во ржи
- Элис Сиболд. Милые кости
- Делия Смит. Как готовить: Книга первая
- Джон Стейнбек. О мышах и людях
- Джон Р. Р. Толкиен. Властелин колец
- С. Дж. Уолсон. Прежде чем я усну
Джо Уикс. Камасутра для шеф-повара. Рецепты, которые ты готовишь быстрее, чем длится секс
- Lean in 15 — The Shape Plan: 15 Minute Meals With Workouts to Build a Strong, Lean Body
- Карлос Руис Сафон. Тень ветра
- Маркус Зузак. Книжный вор
Полный список книг опубликован на сайте премии The Nielsen Bestseller Awards.