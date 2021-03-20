Тиражом за миллион. Книги-бестселлеры XXI века

Аналитическое агентство Nielsen BookScan определило издания, продажи которых в Великобритании составили больше 1 млн экземпляров.

С 2000 года агентство Nielsen BookScan анализирует британский рынок книг и ежегодно называет те из них, продажи которых перевалили за 1 млн экземпляров. Для этого агентство собирает ежеквартальные отчеты о продажах в книжных магазинах в городах, на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и супермаркетах. Также учитывают продажи электронных книг на сайтах, авторизованных издателями. Каждый год Nielsen BookScan дает книгам-бестселлерам платиновый статус за 1 млн проданных экземпляров, золотой статус – за 500 тыс., и серебряный статус – за 250 тыс. За 20 лет мониторинга агентство сформировало "Зал славы XXI века", куда входят издания с платиновым статусом, и пополняет его ежегодно.

17 марта Nielsen BookScan объявило издания, которые пополнили "Зал славы" по результатам продаж за 2020 го.

По заявлению агентства, несмотря на пандемию и локдаун, книжная отрасль Великобритании была успешной: в целом за год продано около 202 млн книг на сумму 1,8 млрд фунтов стерлингов.

Бестселлерами с платиновым статусом за 2020 год стали восемь изданий:

Джейн Остин. Гордость и предубеждение

Салли Руни. Нормальные люди

Ричард Осман. Клуб убийств по четвергам

Чарли Маккензи. Мальчик, Крот, Лиса и Лошадь

Роберт Гэлбрейт. Зов кукушки

Давид Уильямс. Мальчик в платье

Роальд Даль. Волшебное лекарство Джорджа

Джефф Кинни. Дневник слабака. Стенная лихорадка

Всего в "Зал славы" попали 142 книги, издания как современных авторов, так и литературная классика. Также в нем есть более десятка писателей, обладателей почетной награды за совокупные продажи их книг. Это, например, Софи Кинселла, Терри Пратчетт, Филиппа Грегори и Жаклин Уилсон.

В список бестселлеров от Nielsen BookScan входят, в частности, такие издания:

Сесилия Ахерн. P.S. Я люблю тебя

Кейт Эллинсон. 100 проверенных рецептов для похудения

Роберт Аткинс. Новая революционная диета доктора Аткинса

Маргарет Этвуд. Дневник служанки

Луи де Берньер. Мандолина капитана Корелли

Джон Бойм. Мальчик в полосатой пижаме

Дэн Браун. Код да Винчи

Билл Брайсон. Краткая история почти всего на свете

Род Кэмпбелл. Дорогой зоопарк

Эрик Карл. Очень голодная гусеница

Ли Чайлд. Джек Ричер: Этаж смерти

Джереми Кларксон. Мир по Кларксону

Пауло Коэльо. Алхимик

Сьюзен Коллинс. Голодные игры

Роальд Даль. Чарли и шоколадная фабрика

Себастьян Фолкс. И пели птицы

Хелен Филдинг. Дневник Бриджит Джонс

Фрэнсис Скотт Фитцджеральд. Великий Гэтсби

Джиллиан Флинн. Исчезнувшая

Артур Голден. Мемуары гейши

Джон Грей. Мужчины с Марса, женщины с Венеры

Филиппа Грегори. Еще одна из рода Болейн

Джон Гришем. Брокер

Марк Хэддон. Загадочное ночное убийство собаки

Юваль Ной Харари. Sapiens. Краткая история человечества

Джоан Харрис. Шоколад

Пола Хокинс. Девушка в поезде

[ + – ] Роман "Девушка в поезде" экранизировали дважды. В 2016 году вышла американская версия с Эмили Блант в главной роли, а в 2021-м выходит болливудская экранизация

Виктория Хислоп. Остров

Гейл Ханимен. С Элеанор Олифант все в порядке

Халед Хосейни. Бегущий за ветром

Э. Л. Джеймс. Пятьдесят оттенков серого

Адам Кей. Будет больно. Тайные дневники врача-ординатора

Питер Кей. Звук смеха

Джудит Керр. Тигр, который пришел выпить чаю

Софи Кинселла. Признания Шопоголика

Стиг Ларрсон. Девушка с татуировкой дракона

Харпер Ли. Убить пересмешника

Клайв Стейплз Льюис. Хроники Нарнии. Лев, колдунья и платяной шкаф

Хилари Мантелл. Вулфхолл, или Волчий зал

Янн Мартелл. Жизнь Пи

Джордж Р. Р. Мартин. Игра престолов: Песнь льда и пламени

[ + – ] Сериал "Игра престолов", экранизация книг Джорджа Р. Р. Мартина

Йен Макьюэн. Искупление

Пол Маккена. Я сделаю вас стройными

Стефани Мейер. Сумерки

Лиана Мориарти. Секрет мужа

Хизер Моррис. Татуировщик Аушвица

Кейт Мосс. Лабиринт

Джоджо Мойес. До встречи с тобой

Дэвид Николс. Один день

Одри Ниффенеггер. Жена путешественника во времени

Джейми Оливер. Вкусные блюда за 30 минут

Джордж Оруэлл. 1984

Бернадетт Энн Пэрис. За закрытой дверью

Тони Парсонс. Мужчина и мальчик

Дэйв Пельцер. Ребенок, который был вещью

Джоди Пико. Ангел для сестры

Филип Пулман. Северное сияние

Майкл Розен. Идем ловить медведя

Джоан Роулинг. Гарри Поттер и философский камень

Джон Сэлинджер. Над пропастью во ржи

Элис Сиболд. Милые кости

Делия Смит. Как готовить: Книга первая

Джон Стейнбек. О мышах и людях

Джон Р. Р. Толкиен. Властелин колец

С. Дж. Уолсон. Прежде чем я усну

Джо Уикс. Камасутра для шеф-повара. Рецепты, которые ты готовишь быстрее, чем длится секс

Lean in 15 — The Shape Plan: 15 Minute Meals With Workouts to Build a Strong, Lean Body

Карлос Руис Сафон. Тень ветра

Маркус Зузак. Книжный вор

Полный список книг опубликован на сайте премии The Nielsen Bestseller Awards.