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Тиражом за миллион. Книги-бестселлеры XXI века

Галина Ковальчук
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чтение, рейтинг книг, бестселлеры
Фото: Getty Images | Любовь к чтению - это навсегда

Аналитическое агентство Nielsen BookScan определило издания, продажи которых в Великобритании составили больше 1 млн экземпляров.

С 2000 года агентство Nielsen BookScan анализирует британский рынок книг и ежегодно называет те из них, продажи которых перевалили за 1 млн экземпляров. Для этого агентство собирает ежеквартальные отчеты о продажах в книжных магазинах в городах, на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и супермаркетах. Также учитывают продажи электронных книг на сайтах, авторизованных издателями. Каждый год Nielsen BookScan дает книгам-бестселлерам платиновый статус за 1 млн проданных экземпляров, золотой статус – за 500 тыс., и серебряный статус – за 250 тыс. За 20 лет мониторинга агентство сформировало "Зал славы XXI века", куда входят издания с платиновым статусом, и пополняет его ежегодно. 

17 марта Nielsen BookScan объявило издания, которые пополнили "Зал славы" по результатам продаж за 2020 го.

По заявлению агентства, несмотря на пандемию и локдаун, книжная отрасль Великобритании была успешной: в целом за год продано около 202 млн книг на сумму 1,8 млрд фунтов стерлингов. 

Бестселлерами с платиновым статусом за 2020 год стали восемь изданий:

  • Джейн Остин. Гордость и предубеждение
  • Салли Руни. Нормальные люди
  • Ричард Осман. Клуб убийств по четвергам
  • Чарли Маккензи. Мальчик, Крот, Лиса и Лошадь
  • Роберт Гэлбрейт. Зов кукушки
  • Давид Уильямс. Мальчик в платье
  • Роальд Даль. Волшебное лекарство Джорджа
  • Джефф Кинни. Дневник слабака. Стенная лихорадка
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Книги-"миллионщики"

Всего в "Зал славы" попали 142 книги, издания как современных авторов, так и литературная классика. Также в нем есть более десятка писателей, обладателей почетной награды за совокупные продажи их книг. Это, например, Софи Кинселла, Терри Пратчетт, Филиппа Грегори и Жаклин Уилсон. 

В список бестселлеров от Nielsen BookScan входят, в частности, такие издания: 

  • Сесилия Ахерн. P.S. Я люблю тебя
  • Кейт Эллинсон. 100 проверенных рецептов для похудения
  • Роберт Аткинс. Новая революционная диета доктора Аткинса
  • Маргарет Этвуд. Дневник служанки
  • Луи де Берньер. Мандолина капитана Корелли
  • Джон Бойм. Мальчик в полосатой пижаме
  • Дэн Браун. Код да Винчи
  • Билл Брайсон. Краткая история почти всего на свете
  • Род Кэмпбелл. Дорогой зоопарк
  • Эрик Карл. Очень голодная гусеница
  • Ли Чайлд. Джек Ричер: Этаж смерти
  • Джереми Кларксон. Мир по Кларксону
  • Пауло Коэльо. Алхимик
  • Сьюзен Коллинс. Голодные игры
  • Роальд Даль. Чарли и шоколадная фабрика
  • Себастьян Фолкс. И пели птицы
  • Хелен Филдинг. Дневник Бриджит Джонс
  • Фрэнсис Скотт Фитцджеральд. Великий Гэтсби
  • Джиллиан Флинн. Исчезнувшая
  • Артур Голден. Мемуары гейши
  • Джон Грей. Мужчины с Марса, женщины с Венеры
  • Филиппа Грегори. Еще одна из рода Болейн
  • Джон Гришем. Брокер
  • Марк Хэддон. Загадочное ночное убийство собаки
  • Юваль Ной Харари. Sapiens. Краткая история человечества
  • Джоан Харрис. Шоколад
  • Пола Хокинс. Девушка в поезде
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  • Виктория Хислоп. Остров
  • Гейл Ханимен. С Элеанор Олифант все в порядке
  • Халед Хосейни. Бегущий за ветром
  • Э. Л. Джеймс. Пятьдесят оттенков серого
  • Адам Кей. Будет больно. Тайные дневники врача-ординатора
  • Питер Кей. Звук смеха
  • Джудит Керр. Тигр, который пришел выпить чаю
  • Софи Кинселла. Признания Шопоголика
  • Стиг Ларрсон. Девушка с татуировкой дракона
  • Харпер Ли. Убить пересмешника
  • Клайв Стейплз Льюис. Хроники Нарнии. Лев, колдунья и платяной шкаф
  • Хилари Мантелл. Вулфхолл, или Волчий зал
  • Янн Мартелл. Жизнь Пи
  • Джордж Р. Р. Мартин. Игра престолов: Песнь льда и пламени
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  • Пол Маккена. Я сделаю вас стройными
  • Стефани Мейер. Сумерки
  • Лиана Мориарти. Секрет мужа
  • Хизер Моррис. Татуировщик Аушвица
  • Кейт Мосс. Лабиринт
  • Джоджо Мойес. До встречи с тобой
  • Дэвид Николс. Один день
  • Одри Ниффенеггер. Жена путешественника во времени
  • Джейми Оливер. Вкусные блюда за 30 минут
  • Джордж Оруэлл. 1984
  • Бернадетт Энн Пэрис. За закрытой дверью
  • Тони Парсонс. Мужчина и мальчик
  • Дэйв Пельцер. Ребенок, который был вещью
  • Джоди Пико. Ангел для сестры
  • Филип Пулман. Северное сияние
  • Майкл Розен. Идем ловить медведя
  • Джоан Роулинг. Гарри Поттер и философский камень
  • Джон Сэлинджер. Над пропастью во ржи
  • Элис Сиболд. Милые кости
  • Делия Смит. Как готовить: Книга первая
  • Джон Стейнбек. О мышах и людях
  • Джон Р. Р. Толкиен. Властелин колец
  • С. Дж. Уолсон. Прежде чем я усну

Джо Уикс. Камасутра для шеф-повара. Рецепты, которые ты готовишь быстрее, чем длится секс

  • Lean in 15 — The Shape Plan: 15 Minute Meals With Workouts to Build a Strong, Lean Body
  • Карлос Руис Сафон. Тень ветра
  • Маркус Зузак. Книжный вор

Полный список книг опубликован на сайте премии The Nielsen Bestseller Awards.