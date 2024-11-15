24 миллиона для Минкульта: расследователи выяснили, что не в порядке с программой издания книг

Министерство культуры два года подряд финансирует выпуск книг для укрепления единства украинцев. 90% книг пылится на складе и их никто не читает, выяснили расследователи и аудиторы.

На издание 59 наименований книг государство потратило 24 млн грн в течение 2022-2023 гг. Аудиторы выяснили, что большая часть тиража осталась на складах и никак не распространяется ни среди украинцев, ни за рубежом. На хранение дополнительно потратили еще более 200 тыс. грн. Между тем Министерство культуры, которое ввело программу "Книга для укрепления национального единства", планирует и в 2024 году продолжить тратить деньги на книги, которые никто не читает. Об особенностях реализации государственной культурной программы рассказало медиа NGL.

Журналисты получили доступ к отчету Госаудитслужбы, которая проверяла Государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" (ЦЗИПУ). Аудиторы обратили внимание на программу по изданию книг, которые должны были способствовать национальному единству. Программа финансировалась Министерством культуры в 2022-2023 гг. (тогдашний глава Минкульта — Александр Ткаченко), которое потратило на выпуск 59 наименований книг 24 млн грн. Тираж всех книг — по 1 тыс. экземпляров. Расследователи изучили отчет, увидели замечания, изложенные аудиторами. Затем провели собственный анализ и получили комментарии от фигурантов и вероятных заинтересованных лиц. Из отчета аудиторов и данных расследователей следует, что не все в порядке с эффективностью расходования государственных средств на программу Минкульта.

Какие замечания к программе издания книг для содействия единству украинцев?

Во-первых, исполнителем программы, то есть учреждением, которое должно было заняться изданием книг, является ЦЗИПУ. Государственное предприятие без тендера выбрало издательства, которые будут печатать тиражи. На третий год воплощения программы аудиторы выяснили, что 90% тиража находится на платном хранении на складах. За хранение заплатили 227 тыс. грн, тогда как 90% от 59 тыс. книг не попали в библиотеки, не передавали участникам тематических мероприятий в Украине и мире. С другой стороны, были книги, в которых высмеивали украинцев и использовали искаженный русский, отмечается в отчете.

"Низкий процент распространения изданных книг указывает на отсутствие необходимости в их издании, недостижение цели по распространению информационного продукта. [Есть книги с содержанием, которые] никоим образом не имели целью обеспечения защиты национальных интересов и поддержания положительного имиджа Украины", — привели журналисты вывод проверяющих.

Скандал в Минкульте — книги Леонида Кравчука, Даниила Яневского, Андрея Куркова Фото: NGL.media

Во-вторых, более половины средств на программу, то есть 17 млн грн, получили всего два издательства из 350, которые существуют в Украине — это "Фолио" и "Саммит-Книга". Деньги выделялись и другим компаниям, которые, согласно данным расследователей, были аффилированы с этими двумя. Например, ООО "Креативное агентство "Артель", "ООО "Ваш автограф" — связаны с "Саммит-Книга". А ООО "Факт" и "Бибколлектор" — с "Фолио".

В-третьих, журналисты выяснили, что некоторые издательства, которые могли бы присоединиться, даже не знали об идее Минкульта. В частности, они пообщались с исполнительным директором издательства "Наш Формат" Анастасией Никитиной, директором издательства Vivat Юлией Орловой и с руководством "Белки". Представители отрасли объяснили, что "впервые слышат" о программе, для которой, вероятно, есть "недостаточное продвижение".

Скандал в Минкульте — книги в рамках программы по национальному единству Фото: NGL.media

В-четвертых, книги, за которые государство уже раз заплатило деньги, сегодня можно отыскать в интернет-книжных магазинах, где их предлагают купить всем желающим. Например, журналисты увидели "Бахмут: хроники несокрушимой крепости" за 500 грн и "Думу" за 240 грн. Издатели объяснили, что на самом деле продают второй тираж, который выпустили за свой счет.

Программа работает и в 2024 году, отметили расследователи. В частности, уже провели открытые торги и выбрали издателя для двух книг — "Рашизм — это..." и "Геноцид". Победитель все тот же — "Саммит-Книга". Журналисты направили запрос в ЦЗИПУ с просьбой прокомментировать выводы аудитории и расследователей: на момент публикации статьи ответа не было. На портале государственного предприятия и Минкульта также нет реакции относительно эффективности расходования 24 млн грн.

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