Умер основатель онлайн-библиотеки "Флибуста": подробности (фото)

В сообщении, написанном до своей смерти, Stiver сообщил, что воспользовался возможностью "ассистированного суицида" — это самоубийство, совершенное с помощью другого человека, как правило, врача.

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Умер основатель пиратской онлайн-библиотеки Flibusta, известный под псевдонимом Stiver. Согласно сообщению, оставленному на форуме ресурса, это произошло в воскресенье, 20 октября.

Он отметил, что решил воспользоваться возможностью так называемого"assisted suicide" с помощью смертельной дозы тиопентала.

"Здравствуйте, вроде бы определилась дата моей смерти. Хочу использовать, возможно, assisted suicide, который в Германии теперь разрешен. Если все пойдет по плану, то завтра в воскресенье 20.10. получу смертельную дозу тиопентала. Если не отпишусь в понедельник, значит сработало :) Просьба тогда во вторник опубликовать эту информацию — для истории и чтобы остановить любые сборы "на помощь Стиверу", — написал Stiver.

Основатель "Флибусты" сообщил о своей смерти Фото: Скриншот

Онлайн-библиотека "Флибуста": что известно

"Флибуста" — бесплатная некоммерческая пиратская онлайн-библиотека, которая была создана в 2009 году и предоставляла возможность бесплатно читать и скачивать книги. Она появилась, когда библиотека "Либрусек" ввела ограничения на свободный доступ к книгам. Согласно открытым данным, создателем и владельцем библиотеки является пользователь из Германии Stiver. По последним данным, на сайте собрано более 1 ТБ книг, в основном — на русском языке.

Напомним, 24 сентября Stiver предупредил о закрытии ресурса. Автор проекта сообщил в блоге, что ему диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли мозга. Тогда он отметил, что не готов отдать бренд Flibusta, однако рассматривает вариант, когда база книг будет сохранена и появится под другим брендом.