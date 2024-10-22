Помер засновник онлайн-бібліотеки "Флібуста": подробиці (фото)

У повідомленні, написаному до своєї смерті, Stiver повідомив, що скористався можливістю "асистованого суїциду" — це самогубство, здійснене за допомогою іншої людини, як правило, лікаря.

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Помер засновник піратської онлайн-бібліотеки Flibusta, відомий під псевдонімом Stiver. Відповідно до повідомлення, залишеного на форумі ресурсу, це сталось у неділю, 20 жовтня.

Він зазначив, що вирішив скористатись можливістю так званого "assisted suicide" за допомогою смертельної дози тіопенталу.

"Здрастуйте, начебто визначилася дата моєї смерті. Хочу використовувати, можливо, assisted suicide, який у Німеччині тепер дозволено. Якщо все піде за планом, то завтра у неділю 20.10. отримаю смертельну дозу тіопенталу. Якщо не відпишуся у понеділок, значить спрацювало :) Прохання тоді у вівторок опублікувати цю інформацію — для історії та щоб зупинити будь-які збори "на допомогу Стіверу", — написав Stiver.

Засновник "Флібусти" повідомив про свою смерть Фото: Скріншот

Онлайн-бібліотека "Флібуста": що відомо

"Флібуста" — безкоштовна некомерційна піратська онлайн-бібліотека, яка була створена у 2009 році та надавала можливість безоплатно читати та завантажувати книги. Вона з'явилася, коли бібліотека "Лібрусек" ввела обмеження на вільний доступ до книг. Згідно з відкритими даними, творцем і власником бібліотеки є користувач з Німеччини Stiver. За останніми даними, на сайті зібрано понад 1 ТБ книжок, здебільшого російською мовою.

Нагадаємо, 24 вересня Stiver попередив про закриття ресурсу. Автор проєкту повідомив у блозі, що йому діагностували гліобластому — найагресивнішу форму пухлини мозку. Тоді він зазначив, що не готовий віддати бренд Flibusta, однак розглядає варіант, коли база книжок буде збережена і з'явиться під іншим брендом.