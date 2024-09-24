Онлайн-бібліотека "Флібуста" закривається: засновник повідомив про невиліковну хворобу

Сервери ресурсу оплачені ще на кілька тижнів. Онлайн-бібліотека з'явилася у 2009 році. На сайті зібрано понад 1 ТБ книжок, здебільшого — російською мовою.

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Засновник піратської онлайн-бібліотеки Flibusta, відомий під псевдонімом Stiver, попередив про закриття ресурсу. Автор проєкту повідомив у блозі, що йому діагностували гліобластому — найагресивнішу форму пухлини мозку.

"Я в лікарні з непристойних розмірів гліобластомою. На жаль, "Флібуста" на цьому, мабуть, закінчилася, як і я сам. Усім дякую, було весело. Сервери оплачені ще на кілька тижнів", — написав Stiver.

Фото: Скриншот

У коментарях під своїм дописом засновник онлайн-бібліотеки написав, що не готовий віддати комусь бренд Flibusta. Але розглядає варіант, коли база книжок буде збережена і з'явиться під іншим брендом.

Що відомо про онлайн-бібліотеку Flibusta

Flibusta була створена у 2009 році та надавала можливість безкоштовно читати та завантажувати книги. Вона з'явилася, коли бібліотека "Лібрусек" ввела обмеження на вільний доступ до книг.

Згідно з даними з відкритих джерел, творцем і власником Flibusta є користувач з Німеччини Stiver.

У 2015 році Роскомнадзор РФ заблокував декілька сторінок онлайн-бібліотеки за рішенням Мосміськсуду у справі видавництва "ЭКСМО", яке володіло правами на книги Рея Бредбері в Росії.

У 2016 році суд ухвалив рішення про "довічне" блокування ресурсу через порушення авторських прав. Перед цим Flibusta запустила Telegram-бота для завантаження книг безпосередньо, оминаючи сайт.

За останніми даними, на сайті зібрали понад 1 ТБ книжок, в основному — російською мовою.

Нагадаємо, Netflix провів масштабну реорганізацію. З бібліотеки платформи зникли десятки фільмів та серіалів.

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