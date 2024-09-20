У бібліотеці Лейпцига знайшли раніше невідомий твір, пов'язаний з Моцартом

Згідно з даними муніципальних бібліотек, твір збережений в одному екземплярі, в якому вказівка ​​на автора свідчить про те, що твір було написано до першої поїздки Моцарта до Італії".

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В бібліотеці Лейпцига дослідники знайшли твір 1760-х років, ймовірно, створений, коли Моцарт був підлітком. Про це пише видання The Guardian.

Твір датований серединою–кінцем 1760-х років і складається із семи мініатюрних частин для струнного тріо тривалістю майже 12 хвилин.

Дослідники виявили твір у міській музичній бібліотеці під час укладання останнього видання каталогу Köchel, остаточного архіву музичних творів Моцарта. За їхніми словами, нещодавно знайдений рукопис не був написаний самим Моцартом, а вважається копією, зробленою приблизно в 1780 році.

Згідно із записами, у каталозі цей твір називається Ganz kleine Nachtmusik. Рукопис написано темно-коричневим чорнилом на середньо-білому папері ручної роботи, а частини переплетені окремо.

Повідомляється, що твір "збережений в одному примірнику, в якому вказівка ​​на автора свідчить про те, що твір було написано до першої поїздки Моцарта до Італії".

Новий твір вже виконало струнне тріо на презентації нового каталогу Köchel в австрійському місті Зальцбург 19 вересня. Його німецька прем’єра відбудеться 21 вересня в Лейпцизькій опері.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, як насправді музика Моцарта впливає на IQ та епілепсію.