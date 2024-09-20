В библиотеке Лейпцига нашли ранее неизвестное произведение, связанное с Моцартом

Согласно данным муниципальных библиотек, произведение сохранено в одном экземпляре, в котором указание на автора свидетельствует о том, что произведение было написано до первой поездки Моцарта в Италию".

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В библиотеке Лейпцига исследователи нашли произведение 1760-х годов, вероятно, созданное, когда Моцарт был подростком. Об этом пишет издание The Guardian.

Произведение датировано серединой–концом 1760-х годов и состоит из семи миниатюрных частей для струнного трио продолжительностью около 12 минут.

Исследователи обнаружили произведение в городской музыкальной библиотеке во время составления последнего издания каталога Köchel, окончательного архива музыкальных произведений Моцарта. По их словам, недавно найденная рукопись не была написана самим Моцартом, а считается копией, сделанной примерно в 1780 году.

Согласно записям, в каталоге это произведение называется Ganz kleine Nachtmusik. Рукопись написана темно-коричневыми чернилами на средне-белой бумаге ручной работы, а части переплетены отдельно.

Сообщается, что произведение "сохранено в одном экземпляре, в котором указание на автора свидетельствует о том, что произведение было написано до первой поездки Моцарта в Италию".

Новое произведение уже исполнило струнное трио на презентации нового каталога Köchel в австрийском городе Зальцбург 19 сентября. Его немецкая премьера состоится 21 сентября в Лейпцигской опере.

Напомним, что ранее сообщалось, как на самом деле музыка Моцарта влияет на IQ и эпилепсию.