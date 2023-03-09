Чудодейственное влияние Моцарта. Как на самом деле музыка композитора влияет на IQ и эпилепсию

О его музыке ходит множество легенд — от того, что прослушивание композиций повышает интеллект, до того, что коровы, слушая Моцарта, могут давать больше молока.

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Если собрать воедино все, что за годы было сказано о чудодейственной силе музыки Вольфганга Моцарта, можно подумать, что она в действительности обладает неким волшебством, пишет IFLScience.

Например, говорят, что прослушивание композиций Моцарта способно повысить интеллект как взрослых, так детей и эмбрионов. Также считается, что коровы, прослушивая композиции Моцарта, способны давать больше молока, а куры будут нести более вкусные яйца. Даже одноклеточные организмы, по-видимому, не застрахованы от этих чар, ведь некоторые исследователи утверждают, что бактерии быстрее разрушают биомассу, когда "работать" приходится под моцартовский саундтрек.

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Возвращаясь к реальности, стоит отметить, что большинство этих утверждений были полностью опровергнуты за последние десятилетия. С уверенностью можно сказать, что Моцарт — не "волшебная пилюля" для повышения IQ, на самом деле, его просто легко слушать.

В то же время исследователи отмечают, что одна идея в действительности держится намного дольше других. Речь идет о так называемом влиянии композиций Моцарта на эпилепсию, а точнее конкретных произведений, которые способны снизить эпилептическую активность в головном мозге, а именно:

Соната для двух фортепиано ре мажор;

Концерт для фортепиано с оркестром № 23.

Первые подтверждения того, что в этой гипотезе есть нечто стоящее, появились еще четверть века назад. Тогда исследование 1998 года показало, что воздействие классического композитора способно вызвать резкое снижение эпилептической активности во время и между приступами. Так, результаты исследования показывают, что до музыки Моцарта припадки наблюдались в 62% случаев, тогда музыка уменьшила это значение до 21,2%, а в периоды после прослушивания музыки эпилептическая активность снизилась до 50%. Вскоре результаты были опубликованы и подхвачены СМИ — описание гласило, что музыка Моцарта, на самом деле, может быть "более эффективной при лечении эпилепсии, чем таблетки".

Результаты этого исследования оставались неопровержимыми до 2021 года, когда исследователи подтвердили положительное влияние музыки Моцарта на эпилептическую активность.

Однако новый метаанализ психологов из Венского университета свидетельствует о том, что это заявление также не верно. Ученые перепроверили результаты более ранних исследований, собрали их воедино и пришли к выводу, что доказательств какого-либо значимого положительного эффекта от прослушивания сонаты Моцарта KV448 (или любой другой музыки) на эпилепсию крайне мало.

По словам авторов исследования Сандры Оберлейтер и Якоба Питшнига, "успех" предыдущих исследований о "чудодейственности музыки Моцарта" на самом деле заключается в тройном ударе:

выборочной отчетности;

небольших размерах выборки;

неадекватных исследовательских методах.

Подведя итоги, ученые отмечают, что человечеству придется смириться с тем, что музыка Моцарта, увы, не сделает нас умнее и уж точно не сможет вылечить, или даже облегчить, приступы эпилепсии. Авторы исследования подчеркивают, что "музыка Моцарта прекрасна", но не стоит ожидать от нее волшебного эффекта.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что Моцарт умер от недостатка витамина D.