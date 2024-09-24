Онлайн-библиотека "Флибуста" закрывается: основатель сообщил о неизлечимой болезни

Серверы ресурса оплачены еще на несколько недель. Онлайн-библиотека появилась в 2009 году. На сайте собрано более 1 ТБ книг, в основном — на русском языке.

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Основатель пиратской онлайн-библиотеки Flibusta, известный под псевдонимом Stiver, предупредил о закрытии ресурса. Автор проекта сообщил в блоге, что ему диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли мозга.

"Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, "Флибуста" на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело. Серверы оплачены еще на несколько недель", — написал Stiver.

Фото: Скриншот

В комментариях под своим сообщением основатель онлайн-библиотеки написал, что не готов отдать кому-то бренд Flibusta. Но рассматривает вариант, когда база книг будет сохранена и появится под другим брендом.

Что известно об онлайн-библиотеке Flibusta

Flibusta была создана в 2009 году и предоставляла возможность бесплатно читать и скачивать книги. Она появилась, когда библиотека "Либрусек" ввела ограничения на свободный доступ к книгам.

Согласно данным из открытых источников, создателем и владельцем Flibusta является пользователь из Германии Stiver.

В 2015 году Роскомнадзор РФ заблокировал несколько страниц онлайн-библиотеки по решению Мосгорсуда по делу издательства "ЭКСМО", которое владело правами на книги Рэя Брэдбери в России.

В 2016 году суд принял решение о "пожизненной" блокировке ресурса из-за нарушения авторских прав. Перед этим Flibusta запустила Telegram-бота для загрузки книг напрямую, минуя сайт.

По последним данным, на сайте собрали более 1 ТБ книг, в основном — на русском языке.

Напомним, Netflix провел масштабную реорганизацию. Из библиотеки платформы исчезли десятки фильмов и сериалов.

В библиотеке Лейпцига нашли произведение 1760-х годов, которое вероятно создал Моцарт в подростковом возрасте.