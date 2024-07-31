Netflix провел реорганизацию: какие культовые фильмы и сериалы исчезнут из доступа в августе

Netflix провел масштабную ревизию, и на протяжении августа из библиотеки платформы исчезнут десятки позиций, в том числе любимые многими фильмы и ссериалы.

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Крупнейший стриминговый сервис Netflix проведет реорганизацию, в результате которой с потоковой платформы будут удалены большое количество фильмов и сериалов. Список из 35 позиций уже опубликован ресурсом What's on Netflix.

С приближением августа зрителям следует приготовиться попрощаться с некоторыми крупными комедиями 2000-х годов, включая "Дьявол носит Prada", "Проклятье моей матери" и "Отличница легкого поведения".

Исчезнет с платформы триллер с Брэдом Питтом о Второй мировой войне 2016 года "Союзники", спортивная драма 2021 года "Король Ричард", в которой снимался Уилл Смит, основанная на ранних этапах жизни легенд тенниса Винус и Серены Уильямс.

С 1 августа зрители больше не найдут в каталоге сервиса такие фильмы и сериалы:

"90 ML" (2019);

"Осенний концерт" (2009);

"Игра Дарвина" (1 сезон);

"Отличница легкого поведения" (2010);

"День сурка" (1993);

"Вооруженные до зубов" (2018);

"Просто друзья" (2005);

"Мисс Пуля" (2019);

"Безоблачное завтра" (1 сезон);

"Девушки из офиса" (1 сезон);

"Паприка" (2006)

"Миротворец" (1997);

"Принц, превращающийся в лягушку" (1 сезон);

"Торадора!" (1 сезон);

"Я счастлива!" (2019);

"Ты моя судьба" (1 сезон);

С 3 августа с Netflix уберут мистическую драму 2020 года "Исчезнувшие".

С 4 августа в доступе уже не будет таких фильмов и сериалов:

"Исчезнувшие" (2020)

"Американские мастера: изобретение Дэвида Геффена; (2012);

"Dinotrux Supercharged" (3 сезона);

"Проклятье моей матери" (2012).

С 5 августа платформа убирает фильм 2020 года "Прощенный", а с 6 августа – спортивную драму "Король Ричард" и шоу "Себастьян Манискалко: Зачем ты это сделал".

С 7 августа

"Баахубали 2: Заключение" (2017);

"Баахубали: Начало" (2015);

"Дьявол носит Prada" (2006).

Трейлер фильма "Дьявол носит Prada" (2006)

С 8 августа:

"Наш дом" (2003);

"Зездануться" (2022".

С 9 августа в показе больше не будет шоу "Колин Куинн: Красный штат Синий штат" (2019), а с 11-го – "Алиенист" (2 сезона), "Гори, гори ясно" (2019) и "Костюм" (2022).

12 августа подписчики сервиса попрощаются с драмой "Союзники" (2016), 13 августа – детективом "Помни" (2000).

Также к концу месяца зрители попрощаются с:

"Паддингтон" (2014);

"Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки " (1 сезон"),

(1 сезон"), "Внутри НФЛ" (1 сезон);

"Тупой и еще тупее 2" (2014);

"Парфюм" (1-й сезон);

"Тим Диллон: Настоящий герой" (2022);

"Аллея позора" (2014);

"Прогулка по лесу" (2015);

"Девушка с аллергией на Wi-Fi" (2018);

"Месть" (2019);

"Все везде и сразу" (2022);

"Марсель, ракушка в туфлях" (2021);

"Берлинский синдром" (2017);

"Бухгалтер" (2016).

Трейлер комедии "Тупой и еще тупее 2" (2014)

Почему Netflix убирает популярные фильмы и шоу?

Удаление контента с этого сервиса – практика не новая. Большинство из фильмов, шоу и сериалов убираются, потому что Netflix ими не владеет. Вместо этого они распространяются на международном уровне исключительно Netflix в течение фиксированного периода.

Во-вторых, это могут быть временные или постоянные проблемы с лицензированием. Например, мультсериал "Бит Багс" на короткое время был снят из-за проблем с лицензированием, а "Слэшер" ненадолго удалили из-за банкротства владельца сериала.

В-третьих, некоторые названия привязаны к времени. К ним относятся, например, "Обратный отсчет Нового года". Мы не будем перечислять их ниже.

Далее, есть случаи, когда владельцы оригинального контента решали прекратить свои шоу (часто нарушая первоначальные соглашения). Disney является наиболее ярким примером этого, забрав все свои сериалы Marvel у Netflix.

В-четвертых, Netflix Originals удаляется из некоторых регионов из-за законов или запросов на удаление.

Ранее Фокус писал, что от Netflix требуют $170 миллионов компенсации после выхода хита "Олененок".