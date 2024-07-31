Netflix провів реорганізацію: які культові фільми та серіали зникнуть із доступу в серпні
Netflix провів масштабну ревізію і впродовж серпня з бібліотеки платформи зникнуть десятки позицій, зокрема улюблені багатьма фільми та серіали.
Найбільший стримінговий сервіс Netflix проведе реорганізацію, внаслідок якої з потокової платформи буде видалено велику кількість фільмів і серіалів. Список із 35 позицій уже опубліковано ресурсом What's on Netflix.
З наближенням серпня глядачам слід приготуватися попрощатися з деякими великими комедіями 2000-х років, включно з "Диявол носить Prada", "Прокляття моєї матері" і "Відмінниця легкої поведінки".
Зникне з платформи трилер із Бредом Піттом про Другу світову війну 2016 року "Союзники", спортивна драма 2021 року "Король Річард", у якій знімався Вілл Сміт, заснована на ранніх етапах життя легенд тенісу Вінус і Серени Вільямс.
З 1 серпня глядачі більше не знайдуть у каталозі сервісу такі фільми та серіали:
- "90 МЛ" (2019);
- "Осінній концерт" (2009);
- "Гра Дарвіна" (1 сезон);
- "Відмінниця легкої поведінки" (2010);
- "День бабака" (1993);
- "Озброєні до зубів" (2018);
- "Просто друзі" (2005);
- "Міс Куля" (2019);
- "Безхмарне завтра" (1 сезон);
- "Дівчата з офісу" (1 сезон);
- "Паприка" (2006)
- "Миротворець" (1997);
- "Принц, що перетворюється на жабу" (1 сезон);
- "Торадора!" (1 сезон);
- "Я щаслива!" (2019);
- "Ти моя доля" (1 сезон);
З 3 серпня з Netflix приберуть містичну драму 2020 року "Зниклі".
З 4 серпня в доступі вже не буде таких фільмів і серіалів:
- "Зниклі" (2020)
- "Американські майстри: винахід Девіда Геффена; (2012);
- "Dinotrux Supercharged" (3 сезони);
- "Прокляття моєї матері" (2012).
З 5 серпня платформа прибирає фільм 2020 року "Прощений", а з 6 серпня — спортивну драму "Король Річард" і шоу "Себастьян Маніскалко: Навіщо ти це зробив".
З 7 серпня
- "Баахубалі 2: Висновок" (2017);
- "Баахубалі: Початок" (2015);
- "Диявол носить Prada" (2006).
З 8 серпня:
- "Наш дім" (2003);
- "З'їхатися" (2022".
З 9 серпня в показі більше не буде шоу "Колін Квінн: Червоний штат Синій штат" (2019), а з 11-го — "Алієніст" (2 сезони), "Гори, гори ясно" (2019) і "Костюм" (2022).
12 серпня передплатники сервісу попрощаються з драмою "Союзники" (2016), 13 серпня — детективом "Пам'ятай" (2000).
Також до кінця місяця глядачі попрощаються з:
- "Паддінгтон" (2014);
- "Цей дурний свин не розуміє мрію дівчинки-зайки" (1 сезон"),
- "Всередині НФЛ" (1 сезон);
- "Тупий і ще тупіший 2" (2014);
- "Парфуми" (1-й сезон);
- "Тім Діллон: Справжній герой" (2022);
- "Алея ганьби" (2014);
- "Прогулянка лісом" (2015);
- "Дівчина з алергією на Wi-Fi" (2018);
- "Помста" (2019);
- "Все скрізь і відразу" (2022);
- "Марсель, черепашка в туфлях" (2021);
- "Берлінський синдром" (2017);
- "Бухгалтер" (2016).
Чому Netflix прибирає популярні фільми та шоу?
Видалення контенту з цього сервісу — практика не нова. Більшість із фільмів, шоу та серіалів прибираються, бо Netflix ними не володіє. Натомість вони поширюються на міжнародному рівні виключно Netflix протягом фіксованого періоду.
По-друге, це можуть бути тимчасові або постійні проблеми з ліцензуванням. Наприклад, мультсеріал "Біт Багс" на короткий час був знятий через проблеми з ліцензуванням, а "Слешер" ненадовго видалили через банкрутство власника серіалу.
По-третє, деякі назви прив'язані до часу. До них належать, наприклад, "Зворотний відлік Нового року". Ми не будемо перераховувати їх нижче.
Далі, є випадки, коли власники оригінального контенту вирішували припинити свої шоу (часто порушуючи початкові угоди). Disney є найбільш яскравим прикладом цього, забравши всі свої серіали Marvel у Netflix.
По-четверте, Netflix Originals видаляється з деяких регіонів через закони або запити на видалення.
Раніше Фокус писав, що від Netflix вимагають $170 мільйонів компенсації після виходу хіта "Оленятко".