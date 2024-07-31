Netflix провів реорганізацію: які культові фільми та серіали зникнуть із доступу в серпні

Netflix провів масштабну ревізію і впродовж серпня з бібліотеки платформи зникнуть десятки позицій, зокрема улюблені багатьма фільми та серіали.

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Найбільший стримінговий сервіс Netflix проведе реорганізацію, внаслідок якої з потокової платформи буде видалено велику кількість фільмів і серіалів. Список із 35 позицій уже опубліковано ресурсом What's on Netflix.

З наближенням серпня глядачам слід приготуватися попрощатися з деякими великими комедіями 2000-х років, включно з "Диявол носить Prada", "Прокляття моєї матері" і "Відмінниця легкої поведінки".

Зникне з платформи трилер із Бредом Піттом про Другу світову війну 2016 року "Союзники", спортивна драма 2021 року "Король Річард", у якій знімався Вілл Сміт, заснована на ранніх етапах життя легенд тенісу Вінус і Серени Вільямс.

З 1 серпня глядачі більше не знайдуть у каталозі сервісу такі фільми та серіали:

"90 МЛ" (2019);

"Осінній концерт" (2009);

"Гра Дарвіна" (1 сезон);

"Відмінниця легкої поведінки" (2010);

"День бабака" (1993);

"Озброєні до зубів" (2018);

"Просто друзі" (2005);

"Міс Куля" (2019);

"Безхмарне завтра" (1 сезон);

"Дівчата з офісу" (1 сезон);

"Паприка" (2006)

"Миротворець" (1997);

"Принц, що перетворюється на жабу" (1 сезон);

"Торадора!" (1 сезон);

"Я щаслива!" (2019);

"Ти моя доля" (1 сезон);

З 3 серпня з Netflix приберуть містичну драму 2020 року "Зниклі".

З 4 серпня в доступі вже не буде таких фільмів і серіалів:

"Зниклі" (2020)

"Американські майстри: винахід Девіда Геффена; (2012);

"Dinotrux Supercharged" (3 сезони);

"Прокляття моєї матері" (2012).

З 5 серпня платформа прибирає фільм 2020 року "Прощений", а з 6 серпня — спортивну драму "Король Річард" і шоу "Себастьян Маніскалко: Навіщо ти це зробив".

З 7 серпня

"Баахубалі 2: Висновок" (2017);

"Баахубалі: Початок" (2015);

"Диявол носить Prada" (2006).

Трейлер фільму "Диявол носить Prada" (2006)

З 8 серпня:

"Наш дім" (2003);

"З'їхатися" (2022".

З 9 серпня в показі більше не буде шоу "Колін Квінн: Червоний штат Синій штат" (2019), а з 11-го — "Алієніст" (2 сезони), "Гори, гори ясно" (2019) і "Костюм" (2022).

12 серпня передплатники сервісу попрощаються з драмою "Союзники" (2016), 13 серпня — детективом "Пам'ятай" (2000).

Також до кінця місяця глядачі попрощаються з:

"Паддінгтон" (2014);

"Цей дурний свин не розуміє мрію дівчинки-зайки " (1 сезон"),

(1 сезон"), "Всередині НФЛ" (1 сезон);

"Тупий і ще тупіший 2" (2014);

"Парфуми" (1-й сезон);

"Тім Діллон: Справжній герой" (2022);

"Алея ганьби" (2014);

"Прогулянка лісом" (2015);

"Дівчина з алергією на Wi-Fi" (2018);

"Помста" (2019);

"Все скрізь і відразу" (2022);

"Марсель, черепашка в туфлях" (2021);

"Берлінський синдром" (2017);

"Бухгалтер" (2016).

Трейлер комедії "Тупий і ще тупіший 2" (2014)

Чому Netflix прибирає популярні фільми та шоу?

Видалення контенту з цього сервісу — практика не нова. Більшість із фільмів, шоу та серіалів прибираються, бо Netflix ними не володіє. Натомість вони поширюються на міжнародному рівні виключно Netflix протягом фіксованого періоду.

По-друге, це можуть бути тимчасові або постійні проблеми з ліцензуванням. Наприклад, мультсеріал "Біт Багс" на короткий час був знятий через проблеми з ліцензуванням, а "Слешер" ненадовго видалили через банкрутство власника серіалу.

По-третє, деякі назви прив'язані до часу. До них належать, наприклад, "Зворотний відлік Нового року". Ми не будемо перераховувати їх нижче.

Далі, є випадки, коли власники оригінального контенту вирішували припинити свої шоу (часто порушуючи початкові угоди). Disney є найбільш яскравим прикладом цього, забравши всі свої серіали Marvel у Netflix.

По-четверте, Netflix Originals видаляється з деяких регіонів через закони або запити на видалення.

Раніше Фокус писав, що від Netflix вимагають $170 мільйонів компенсації після виходу хіта "Оленятко".