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Стиль життя

Netflix провів реорганізацію: які культові фільми та серіали зникнуть із доступу в серпні

день бабака, фільм
Фото: З відкритих джерел | Кадр із фільму "День бабака"

Netflix провів масштабну ревізію і впродовж серпня з бібліотеки платформи зникнуть десятки позицій, зокрема улюблені багатьма фільми та серіали.

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Найбільший стримінговий сервіс Netflix проведе реорганізацію, внаслідок якої з потокової платформи буде видалено велику кількість фільмів і серіалів. Список із 35 позицій уже опубліковано ресурсом What's on Netflix.

З наближенням серпня глядачам слід приготуватися попрощатися з деякими великими комедіями 2000-х років, включно з "Диявол носить Prada", "Прокляття моєї матері" і "Відмінниця легкої поведінки".

Зникне з платформи трилер із Бредом Піттом про Другу світову війну 2016 року "Союзники", спортивна драма 2021 року "Король Річард", у якій знімався Вілл Сміт, заснована на ранніх етапах життя легенд тенісу Вінус і Серени Вільямс.

З 1 серпня глядачі більше не знайдуть у каталозі сервісу такі фільми та серіали:

  • "90 МЛ" (2019);
  • "Осінній концерт" (2009);
  • "Гра Дарвіна" (1 сезон);
  • "Відмінниця легкої поведінки" (2010);
  • "День бабака" (1993);
  • "Озброєні до зубів" (2018);
  • "Просто друзі" (2005);
  • "Міс Куля" (2019);
  • "Безхмарне завтра" (1 сезон);
  • "Дівчата з офісу" (1 сезон);
  • "Паприка" (2006)
  • "Миротворець" (1997);
  • "Принц, що перетворюється на жабу" (1 сезон);
  • "Торадора!" (1 сезон);
  • "Я щаслива!" (2019);
  • "Ти моя доля" (1 сезон);

З 3 серпня з Netflix приберуть містичну драму 2020 року "Зниклі".

З 4 серпня в доступі вже не буде таких фільмів і серіалів:

  • "Зниклі" (2020)
  • "Американські майстри: винахід Девіда Геффена; (2012);
  • "Dinotrux Supercharged" (3 сезони);
  • "Прокляття моєї матері" (2012).

З 5 серпня платформа прибирає фільм 2020 року "Прощений", а з 6 серпня — спортивну драму "Король Річард" і шоу "Себастьян Маніскалко: Навіщо ти це зробив".

З 7 серпня

  • "Баахубалі 2: Висновок" (2017);
  • "Баахубалі: Початок" (2015);
  • "Диявол носить Prada" (2006).
Трейлер фільму "Диявол носить Prada" (2006)

З 8 серпня:

  • "Наш дім" (2003);
  • "З'їхатися" (2022".

З 9 серпня в показі більше не буде шоу "Колін Квінн: Червоний штат Синій штат" (2019), а з 11-го — "Алієніст" (2 сезони), "Гори, гори ясно" (2019) і "Костюм" (2022).

12 серпня передплатники сервісу попрощаються з драмою "Союзники" (2016), 13 серпня — детективом "Пам'ятай" (2000).

Також до кінця місяця глядачі попрощаються з:

  • "Паддінгтон" (2014);
  • "Цей дурний свин не розуміє мрію дівчинки-зайки" (1 сезон"),
  • "Всередині НФЛ" (1 сезон);
  • "Тупий і ще тупіший 2" (2014);
  • "Парфуми" (1-й сезон);
  • "Тім Діллон: Справжній герой" (2022);
  • "Алея ганьби" (2014);
  • "Прогулянка лісом" (2015);
  • "Дівчина з алергією на Wi-Fi" (2018);
  • "Помста" (2019);
  • "Все скрізь і відразу" (2022);
  • "Марсель, черепашка в туфлях" (2021);
  • "Берлінський синдром" (2017);
  • "Бухгалтер" (2016).
Трейлер комедії "Тупий і ще тупіший 2" (2014)

Чому Netflix прибирає популярні фільми та шоу?

Видалення контенту з цього сервісу — практика не нова. Більшість із фільмів, шоу та серіалів прибираються, бо Netflix ними не володіє. Натомість вони поширюються на міжнародному рівні виключно Netflix протягом фіксованого періоду.

По-друге, це можуть бути тимчасові або постійні проблеми з ліцензуванням. Наприклад, мультсеріал "Біт Багс" на короткий час був знятий через проблеми з ліцензуванням, а "Слешер" ненадовго видалили через банкрутство власника серіалу.

По-третє, деякі назви прив'язані до часу. До них належать, наприклад, "Зворотний відлік Нового року". Ми не будемо перераховувати їх нижче.

Далі, є випадки, коли власники оригінального контенту вирішували припинити свої шоу (часто порушуючи початкові угоди). Disney є найбільш яскравим прикладом цього, забравши всі свої серіали Marvel у Netflix.

По-четверте, Netflix Originals видаляється з деяких регіонів через закони або запити на видалення.

Раніше Фокус писав, що від Netflix вимагають $170 мільйонів компенсації після виходу хіта "Оленятко".