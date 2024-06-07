Від Netflix вимагають $170 мільйонів компенсації після виходу хіта "Оленя"

За словами позивачки, після виходу серіалу на неї посипалися погрози, і її життя "було зруйноване".

Жінка на ім'я Фіона Гарві з Шотландії подала позов до Окружного суду Центрального округу Каліфорнії проти стримінгового гіганта Netflix після виходу одного з найуспішніших проєктів платформи — серіалу "Оленя". Як пише CNN, вона вимагає $170 мільйонів як компенсацію за "душевні страждання, втрату задоволення від життя і втрату бізнесу". Ще одним відповідачем у документах вказана компанія Netflix Worldwide Entertainment.

Фільм розповідає про хлопця Донні, якого переслідує по п'ятах жінка на ім'я Марта. Герої знайомляться в барі, а пізніше сталкерка дізнається адресу, електронну пошту та номер телефону своєї "жертви", який також розважає людей як комік.

"Оленя" очолило списки найпопулярніших фільмів у всьому світі з моменту свого дебюту в квітні, породжуючи заголовки і спекуляції про персонажів і про те, хто їх надихнув. Гарві, яку швидко вистежили інтернет-розшуковці, що назвали її "справжньою Мартою Скотт", минулого місяця з'явилася на YouTube-шоу "Пірс Морган без цензури", щоб сказати, що її життя зруйноване.

Фіона Гарві

До речі, Фіона згадала в позові й шотландського актора, письменника та коміка Річарда Гедда. Це його історію було екранізовано, а сам він зіграв головну роль.

Гарві стверджує, що відповідачі, зокрема Гедд, показали "найбільшу брехню в історії телебачення", назвавши її правдивою, а також що вони брехали "з жадібності та похіть", щоб заробити гроші й "злом зруйнувати" життя Гарві, "безневинної жінки, обмовленої ... у безпрецедентному розмаху та масштабі".

У скарзі стверджується, що Netflix не доклав жодних зусиль для підтвердження будь-яких ймовірних фактів у серіалі, зокрема й того, що ймовірна сталкерка Гедда була засуджена до п'яти років тюремного ув'язнення за переслідування. Жінка додала, що за кілька днів після виходу шоу в ефір вона почала отримувати повідомлення, зокрема з погрозами смертю, в яких її називали передбачуваною переслідувачкою Гедда.

Трейлер серіалу "Оленятко"

Тепер позивачка боїться виходити з дому або перевіряти новини.

"Вона відчувала і продовжує відчувати тривогу, нічні кошмари, напади паніки, сором, депресію, нервозність, болі в животі, втрату апетиту та страх, сильний стрес і хвороби, і все це безпосередньо спричинене неправдою, яку їй розповіли про неї", — ідеться в документі.

Зі свого боку представники Netflix заявили, що мають намір захиститися від позову і відстояти право Річарда Гедда розкрити свою історію.

Річард уперше розповів про свій досвід спілкування з імовірним сталкером на Единбурзькому фестивалі Fringe 2019 року. За його словами, що ситуація була "безладною" і "складною", але він мав поділитися цією історією. Прототип Марти сталкерив Гедда протягом чотирьох років. Жінка надсилала погрози на його адресу та адресу близьких йому людей. За роки переслідувань Гедд отримав від неї 41 071 електронний лист, 350 годин голосової пошти, 790 повідомлень у соцмережах і 106 сторінок листів.

2021 року Netflix замовив мінісеріал, в основу якого і було покладено пережитий досвід Гедда.

Річард Гедд і Джессіка Ганнінг

"Він мав такий майже міжкультурний успіх, якого я ніколи не очікував, тому що він настільки унікальний і дуже своєрідний, це дуже схоже на Лондон, і це така дивна історія, дивна травматична історія", — сказав Гедд. Він поки публічно не прокоментував рішення суду.

Раніше Фокус писав, що глядачі назвали найстрашніший фільм про акул на Netflix.