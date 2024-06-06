Фанати Netflix назвали найстрашніший фільм стримінгового гіганта (відео)

Фільм вийшов незадовго до початку Олімпійських ігор і показує, чим закінчилися спортивні змагання, які не можна було проводити.

Новий фільм Ксав'є Генса "Акули в Парижі" названий аудиторією стримінгового сервісу Netflix одним із "найжахливіших фільмів про акул, коли-небудь створених". Ті, хто бачив картину, закликають інших любителів горору обов'язково її подивитися, пише Mail.Online.

Головна героїня фільму – науковиця Софія, яку грає акторка Береніс Бежо, помічає в Сені величезну акулу. Це відбувається за день до початку популярного міського тріатлону. Щоб врятувати Париж, спортсменів і гостей міста, дівчина, яка пережила втрату, змушена звернутися до свого трагічного минулого.

Незважаючи на спроби Софії попередити політиків про те, що міські плавці піддадуться нападу, її важливе послання ігнорується, і змагання перетворюється на криваву баню.

У трейлері до фільму Софія дивиться на карту, на якій маршрут акули позначений яскраво-жовтим кольором, і її думки переказуються: "Ми отримали сигнал. Це неможливо".

Сцена перемикається на французьку політикиню, яка вирішила довести до кінця міський тріатлон, незважаючи на попередження Софії, і вона недовірливо каже: "Акула в Сені?". Потім збентежений офіцер запитує Софію: "Навіщо їй припливати в Париж?"

"Ви ніколи не запитували ні про косатку, ні про білуху. Якщо ми нічого не зробимо, ваша піар-операція може перетворитися на справжню криваву баню. Це буде бійня.", — відповідає вчена.

Наступної миті вона пірнає в темну річку, а потім раптово глядачі шоковані появою величезної акули. Остання піддається обстрілу з боку поліцейських, а в іншій сцені видно, як плавці відчайдушно борються за своє життя.

У заключній сцені трейлера Софія знову пірнає і стикається віч-на-віч з великою білою акулою. Вона риторично запитує себе: "Усе скінчилося?"

Трейлер картини "Акули в Парижі"

У коментарях користувачі не стримують емоцій.

"Тріумфальна акула", "Акули в Парижі" Ксав'є Генса — один із найжорстокіших нігілістичних, захопливих і по-справжньому страхітливих фільмів про акул, знятих за останні кілька років", "Довелося піти на третій акт, і такий фінал просто навіює трепет — такий похмурий, але захопливий", "Приєднуюся до хору, щоб оцінити фільм про акул Ксав'є Генса "Акули в Парижі", — це просто вибух. Чудові декорації, екологічні проблеми і розумна данина поваги "Щелепам"", "Немає нічого, що мене так хвилює, як новий фільм жахів про напад акул, який насправді має вигляд... гарний!", "Цей фільм називається "Акули в Парижі" і створений досвідченим режисером Ксав'є Генсом ("Кордони", "Холодна шкіра"). Вихід на Netflix 5 червня — якраз до Літніх Олімпійських ігор", "Ви дивилися цей фільм #UnderParis на @NetflixSA? Якщо ні, який моторошний фільм, я вам скажу — дуже рекомендую", — пишуть глядачі.

Однак були й ті, хто залишився не в захваті після перегляду.

"Зараз дивлюся "Акули в Парижі". Фільм, де єдиний симпатичний персонаж — акула. Решта персонажів — просто купка любителів клімату, які прокинулися і придурків, і витратного м'яса. Наприкінці ми чекаємо перегодовану акулу. Уперед, Ліліт (акула)", — написав один із коментаторів.

Раніше Фокус писав, яку сцену з фільмів жахів назвали найстрашнішою.