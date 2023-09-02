Кримінальні розбірки гуцулів у краєвидах Карпат: як глядачі сприйняли український блокбастер "Довбуш"

Уже 10 днів у прокаті йде довгоочікуваний український блокбастер "Довбуш", створений режисером "Поводиря" — Олесем Саніним. Фокус зібрав думки критиків і глядачів на найдорожчу і наймасштабнішу картину в історії вітчизняного кінематографа.

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Творці українського блокбастера "Довбуш" присвятили старт прокату до Дня незалежності України — 24 серпня. Але промотур картини режисера Олеся Саніна ("Поводир") почався раніше — 19 серпня: "Довбуш" відкрив Одеський кінофестиваль у Чернівцях, 20 серпня його презентували в Івано-Франківську.

Трейлер фільму "Довбуш"

Історія створення фільму "Довбуш"

Український блокбастер "Довбуш" можна зарахувати до українських "ждунів" від кіно: його зйомки стартували ще 2018 року. Але реліз уже створеної картини неодноразово переносили: спочатку через ковідний карантин, пізніше — через повномасштабне вторгнення РФ. Фільм очікував зустрічі з глядачем кілька років. Втім, деякі критики вважають, що саме зараз, під час війни з РФ фільм набув максимальної актуальності, адже, по суті, нинішня історія багато в чому повторює події 18-го століття.

Кадр із фільму "Довбуш"

Варто зазначити, що "Довбуш" — найдорожчий і наймасштабніший фільм за всю історію українського кінематографа. Його бюджет склав близько 120 млн грн (понад 3 млн доларів), 65 млн з яких було надано Державним агентством України з питань кіно. Для зйомок було зшито понад 1000 костюмів, над якими працювало понад 3000 костюмерів, а кількість людей, одночасно задіяних у знімальному процесі — близько 600 осіб.

Утім, є ймовірність, що витрачені на фільм гроші та зусилля окупляться в прокаті: за результатами першого прокатного вікенду фільм "Довбуш" зібрав понад 8,7 млн грн, а кількість проданих квитків становила 59,8 тис. грн. Для порівняння, один із попередніх прокатних українських хітів картина "Люксембург, Люксембург" за перші вихідні зібрала 5,59 млн гривень, а мультфільм "Мавка. Лісова пісня" — близько 25 млн грн. Крім того, режисер Санін зазначив, що український фільм уже купили понад 20 країн, а в семи з них — країнах Балтії, Німеччині, Словаччині, Південній Кореї та Ізраїлі, 23-24 серпня відбувся старт прокату.

Кадр із фільму "Довбуш"

За словами представниці пресслужби Kinomania, Світлани Хомич, історичний екшн став найпопулярнішим фільмом тижня в каталозі дистриб'ютора. Після "Довбуша" наступним за інтересом і затребуваністю в каталозі став американський фільм про супергероїв "Синій Жук", який зібрав касу 2,1 млн грн.

Оцінка картини на IMDb зараз 8,1 балів із 10, оцінки користувачів ресурсу kino-teatr.ua — 9 із 10.

Кадр із фільму "Довбуш"

Про що фільм "Довбуш"

Сюжет картини розгортається в Карпатах XVIII століття навколо двох братів — Івана та Олекси Довбушів, чиїх батьків вбиває польське військо (події розвиваються в період правління польської шляхти). Через жорстокість правителів група гуцулів тікає в гори і стає опришками (ще цей рух називали левенцями — учасники українського селянського повстанського руху в Галичині, Закарпатті, Буковині проти польської шляхти, молдовських бояр, угорських феодалів, згодом — також проти австрійської адміністрації, у період з XVI — перша половина XIX століття).

Так відбувається і з двома братами — Іваном та Олексою Довбушами. Після втечі між братами виникає конфлікт — Олекса хоче помсти за батьків і справедливості для свого пригнобленого народу, а Іван прагне грошової наживи. Зрештою Олекса стає ватажком повстанців у боротьбі за свободу, а Іван — розбійником.

Кадр із фільму "Довбуш"

Відгуки кінокритиків

Картина "Довбуш" отримала масу відгуків: як з боку кінокритиків, так і від імені глядачів. Можна сказати, що фільм загалом сподобався: більшість сходиться на тому, що ця кіноподія варта великої уваги, і зазначають її масштаби. Але і без критики не обійшлося.

"Довбуш — кіно унікальне щонайменше тому, що чогось настільки масштабного в Україні за часи незалежності ніколи не знімали", — вважає кінокритик Кирило Піщиков у своїй рецензії для vikna.tv. З іншого боку, критик вважає героя Олекси Довбуша не цілісним і позбавленим передісторії, якщо не говорити про історичне підґрунтя персонажа, а зчитувати його характер, мотивацію і дії виключно зі сценарію фільму. Натомість брат Олекси — Іван, на думку Піщикова, представлений об'ємніше і глибше. Словом, попри масштабність проєкту, кінокритик зазначає недоліки сценарію. "Але загалом Довбуш — це кіно, яке цікаво дивитися щонайменше через круті костюми, шикарні декорації та захопливі гірські пейзажі", — резюмує критик.

З іншого боку кінокритики ресурсу kinovar відзначають відсутність почуття захоплення, попри те, що "бюджет був витрачений на якісний продакшн. Костюми, зброя, обладунки, будинки і замки, натурні зйомки в різний час доби, багато локацій, сцени з масовкою — невідомо, коли ми побачимо такий масштаб наступного разу, адже такі гроші виділять ще не скоро". Гра акторів та робота сценаристів, також викликала схвалення авторів, проте їхня оцінка становить 50/50. Для пояснення своєї позиції автори кіноресурсу наводять приклад попередньої стрічки режисера Саніна — "Поводир", у якій вони відмічають застосування деяких прийомів режисера Гая Річі, що використовуються хаотично і часто не повною мірою. Такий самий недолік кінокритики зазначили і в "Довбуші". "Режисер намагається витримувати стиль, але інколи важко позбутися відчуття, що насправді Саніну хочеться знімати розбірки кримінального Лондона чи Лос-Анджелеса" — вважають кінокритики.

Своєю чергою, автори міжнародного ресурсу root-nation вважають, що "фільм вийшов видовищним, насиченим і барвистим. Він поєднує в собі чарівні краєвиди Карпат, неймовірні й детально опрацьовані костюми персонажів, на яких хотілося дивитися постійно, "фірмову" гуцульську говірку й суто український гумор, атмосферні декорації, які передають дух часу, і, звісно, чудово підібраний акторський склад. Епічні битви, якими всіяний майже весь фільм, просто приголомшливі".

Автор youtube ресурсу Віталій Гордієнко, який розповів, що творці наважилися випустити в прокат фільм саме в символічний 33-й День незалежності України, незважаючи на той факт, що кількість кінотеатрів у країні скоротилася втричі.

"Подивившись фільм, я відзначив, наскільки здорово, що картини вийшла саме зараз, адже до початку повномасштабного вторгнення багато хто міг би звинуватити фільм у надто патетичній тематиці, а глядачі не могли приймати слова героїв близько до серця. Однак готовий зазначити, що акторський ансамбль фільму накрутив занадто багато зайвого пафосу. Сергій Стрельников (Олекса Довбуш) ідеально відповідає образу героя й увесь фільм намагається відповідати своєму героїчному образу, постійно кидаючи погляди з-під лоба, говорить, підвищуючи голос і місцями це too much. Як і актор Олексій Гладковський (Іван Довбуш), для якого роль у "Довбуші" — дебютна у великому кіно. Він перестарався з бажанням надати харизми своєму персонажу", — вважає критик.

Відгуки глядачів на фільм "Довбуш"

Багато глядачів відзначили недосконалості картини й озвучували своє невдоволення в коментарях кіноресурсів і на форумах.

"З дітьми туди краще не ходити — там багато різанини. А щодо польської мови, то це дивно... Тому що в кінотеатрі мого міста польську мову перекладали озвучкою, а не субтитрами".

"Замість українського фільму польський із субтитрами, найдорожчий фільм без перекладу".

"Чому з усіма українськими фільмами так важко".

Однак, переважна більшість відгуків глядачів, все-таки мають позитивний характер.

"Я побачила справді якісне українське кіно. Зйомка і сюжет на високому рівні. Історичні факти про Довбуша та легенди про нього я заздалегідь прочитала в інтернеті. І фільм після цього мене не розчарував, а навпаки! Він вдало поєднав і сплів історичні факти з життя самого Олекси, показав легенди про нього та їхні витоки, а також художньо заповнив білі плями в історії цього персонажа. Сам сценарій зроблено так, щоб показати не лише історію однієї людини, а весь рух опришків та його причини".

"Чудовий фільм! Дуже сподобалося! Сюжет, гра — все на високому рівні. А які мальовничі українські Карпати! Свірзький замок, Львів..."

"Нарешті в Україні почали знімати такі сучасні фільми! Гра акторів прекрасна, знято супер, фільм із серцем!"

"Фільм крутий. Несподівано. Я починаю пишатися українським кіно!", — пишуть користувачі ресурсу kino-teatr.ua.

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