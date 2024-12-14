На щите актер и воин Яков Ткаченко, который вернулся на фронт после демобилизации (фото)

Ткаченко сыграл в таких фильмах, как "Довбуш", "Червоный" и "Припутни". Он служил пулеметчиком в ТРО и участвовал в боях под Угледаром.

Related video

На фронте погиб актер театра и кино Яков Ткаченко, сыгравший разбойника Ивана Сабата в фильме "Довбуш" и воина УПА Хмару в фильме "Червоный". Печальным известием 14 декабря поделился кинорежиссер и актер Олесь Санин.

Он отметил, что только два дня назад говорил с коллегой и защитником.

"Один из самых талантливых украинских актеров. Настоящий рыцарь. Настоящий друг. Глубокие соболезнования родным и близким Якова. Вечная слава герою!", — добавил Санин.

Фото Яков Ткаченко Фото: Открытые источники

Также о гибели Ткаченко сообщил актер Евгений Черников. Он подчеркнул, что воин был неординарным и ярким человеком.

Актеры были знакомы с 2016 года, и Черников видел становление Ткаченко как искреннего патриота Украины. С первых дней полномасштабной войны он присоединился к защите страны в составе ТРО, а позже вступил в 3 ОШБр.

"Яков создал много ярких образов в нашем кино и навсегда останется в наших сердцах и памяти. Быть воином — жить вечно", — подчеркнул Черников.

Фото Яков Ткаченко Фото: Открытые источники

Режиссер кастинга Алла Саймойленко заявила, что чувствует опустошение.

"Такой кинематографичный, такой талантливый. Сокровище. Человек-золото. Моя большая-пребольшая актерская любовь и гордость", — поделилась она.

Фото Яков Ткаченко Фото: Открытые источники

Что известно о Якове Ткаченко как воине

Яков Ткаченко в первые дни после полномасштабного вторжения ВС РФ вступил в ряды территориальной обороны Днепра. В составе 128 бригады ТРО он воевал в Донецкой области, где дважды получал ранения и возвращался в строй. Защитник служил пулеметчиком и занимал должность главного сержанта взвода.

Фото Яков Ткаченко Фото: Открытые источники Фото Яков Ткаченко Фото: Открытые источники

"На тот момент еще никто не знал, насколько быстро враг будет продвигаться, есть ли вероятность, что он скоро будет под Днепром. Поэтому сначала это были планы именно по защите города. А когда все поняли, что оккупанты сюда не дойдут, нас стали отправлять чуть дальше — на границу Донецкой и Запорожской областей, потом все ближе к Донецкой. Однажды поступил приказ, что мы все же выдвигаемся на "ноль"", — вспоминал он.

Актер участвовал в боях под Угледаром. Во время одного из ранений осколок пули попал ему в шею рядом со связками, поэтому был риск потери голоса. Однако медики "подтянули" обломок с помощью магнита, поэтому таких последствий удалось избежать.

Фото Яков Ткаченко Фото: Открытые источники

В 2023 году Ткаченко демобилизовался, что позволило ему сняться в нескольких проектах. Однако впоследствии он решил вернуться на службу, вступив в 3 ОШБр. В интервью он объяснял, что был уволен по семейным обстоятельствам. Его матери нужна была операция, и больше некому было ухаживать за ней. Вернуться на фронт было осознанным решением Ткаченко.

"Если честно говорить, то я когда увольнялся, был уверен, что временно снимаю военную форму и через некоторое время вернусь в армию. Я не знал, куда именно вернусь — или в свою часть, где начинал службу, или в какую-то другую, — но я точно знал, что обязательно буду в армии пока будет идти эта война", — подчеркивал он.

Фото Яков Ткаченко Фото: Открытые источники

Ткаченко делился, что стремился служить именно в боевом подразделении, ведь при штабе чувствует себя хуже, чем "на нуле". Он рассказывал, что имел возможность устроиться в ТЦК в Днепре, но отказался. Также актер отмечался, что вернется к карьере в кино, когда отвоюет возможность "спокойно заниматься любимым делом".

Напомним, 20 ноября стало известно о гибели на фронте актера и защитника Петра Великого. Он сыграл более 35 ролей и был ведущим художником сцены в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре.

11 декабря стало известно о гибели на передовой режиссера монтажа "Реальной истории" и военного Олега Сарело. Полгода назад он присоединился к 72 ОМБр.