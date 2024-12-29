У 98 років помер мільярдер Чарльз Долан, засновник HBO

Чарльз Ф. Долан, заснував деякі з найвідоміших американських медіакомпаній, включно з Home Box Office Inc. і Cablevision Systems Corp., ще 1972 року і заробив 5 мільярдів доларів.

Related video

Мільярдер Чарльз Долан помер у 98 років. У заяві, опублікованій його сім'єю, йдеться, що Долан помер природною смертю. У 1972 році Долан запустив запуск Home Box Office у кабельному мовленні, канал, тепер відомий у всьому світі, як НВО. Про це пише CNN.

"Із глибоким сумом ми повідомляємо про смерть нашого улюбленого батька і патріарха Чарльза Долана, далекоглядного засновника HBO і Cablevision", — йдеться в заяві сім'ї мільярдера.

Спадщина Долана в кабельному мовленні охоплює запуск Home Box Office 1972 року, пізніше відомого як HBO, а також заснування Cablevision 1973 року і телевізійної станції American Movie Classics 1984 року. Він також запустив News 12 у Нью-Йорку, перший цілодобовий кабельний канал місцевих новин у США.

Уродженець Клівленда, який кинув навчання в Університеті Джона Керролла в передмісті Клівленда, у червні 2016 року завершив продаж Cablevision європейській телекомунікаційній і кабельній компанії Altice за 17,7 млрд доларів.

Долан, основним місцем проживання якого було селище Коув-Нек на Лонг-Айленді в Нью-Йорку, також володів контрольними пакетами акцій компаній, яким належали Madison Square Garden, Radio City Music Hall, New York Knicks і New York Rangers.

Джеймс Л. Долан, один із його синів, був генеральним директором Cablevision з 1995 року до продажу Altice у 2016 році. Зараз він є виконавчим головою і генеральним директором Madison Square Garden Sports Corp. Компанія володіє франшизами Knicks і Rangers, серед іншого майна.

За даними Forbes, на момент смерті Чарльз Долан і його сім'я мали чистий капітал у розмірі 5,4 мільярда доларів.

Долан також був засновником і почесним головою Фонду Люстгартена в Юніондейлі, штат Нью-Йорк, який проводить дослідження раку підшлункової залози.

У нього залишилося шестеро дітей, 19 онуків і п'ятеро правнуків. Його дружина Гелен Енн Долан померла 2023 року.

Нагадаємо, 14 грудня стало відомо, що помер засновник іспанського бренду одягу Mango Ісак Андік. Мільярдеру був 71 рік. Він помер унаслідок нещасного випадку. Іспанські ЗМІ повідомили, що Андік упав в ущелину, відпочиваючи з сім'єю.